Έκθεση καταπέλτης της Human Rights Watch για την Τουρκία! «Δε συνιστά ασφαλή χώρα για τους Σύρους πρόσφυγες», υπογραμμίζει η διεθνής Μη Κυβερνητική Οργάνωση.

Στην αναφορά της η Human Rights Watch καταγγέλλει την Τουρκία για εκατοντάδες βίαιες επιστροφές Σύρων προσφύγων, ακόμη και ασυνόδευτων ανηλίκων, πίσω στη Συρία μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου 2022.

«Κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, οι τουρκικές αρχές πραγματοποιούν βίαιες επιστροφές προσφύγων στη βόρεια Συρία», δήλωσε η Νάντια Χάρντμαν, ερευνήτρια για τα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών στο Human Rights Watch.

Οι απελαθέντες Σύροι είπαν στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ότι Τούρκοι αξιωματούχοι τούς συνέλαβαν στα σπίτια, τους χώρους εργασίας και στον δρόμο, τους κρατούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες, τους χτύπησαν και κακοποίησαν τους περισσότερους, τους ανάγκασαν να υπογράψουν έντυπα οικειοθελούς επιστροφής, τους οδήγησαν σε συνοριακά σημεία διέλευσης με τη βόρεια Συρία όπου, επίσης, υπέστησαν ξυλοδαρμό και τους ανάγκασαν να περάσουν υπό την απειλή όπλου.

«Κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, οι τουρκικές αρχές έχουν συγκεντρώσει εκατοντάδες Σύρους πρόσφυγες, ακόμη και ασυνόδευτα παιδιά, και τους ανάγκασαν να επιστρέψουν στη βόρεια Συρία», δήλωσε η Χάρντμαν.

«Παρόλο που η Τουρκία παρείχε προσωρινή προστασία σε 3,6 εκατομμύρια Σύρους πρόσφυγες, φαίνεται τώρα ότι προσπαθεί να μετατρέψει τη βόρεια Συρία σε χωματερή προσφύγων…», πρόσθεσε η ίδια.

