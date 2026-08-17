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Χαβάη: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα του τυφώνα «Λάλα» – Δρόμοι «καταρράκτες», κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος

Σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής πλησίασε το ένα μέτρο, ενώ οι ισχυρότερες ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 161 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή του Μάουνα Κέα
Καταστροφές από το πέρασμα του τυφώνα «Λάλα» στη Χαβάη
Ζημιές κατά μήκος ενός δρόμου στο ανατολικό άκρο του Μεγάλου Νησιού της Χαβάης από τον τυφώνα «Λάλα» / Υπουργείο Μεταφορών Χαβάης μέσω AP
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Ο τυφώνας «Λάλα» απομακρύνεται από τη Χαβάη, αφήνοντας αποτύπωμα καταστροφής στη νοτιοανατολική πλευρά, γνωστή και ως Μεγάλο Νησί. Καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαφάνισαν δρόμους αλλά και πάνω από 100 σπίτια.

Η υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη επιβεβαιώνει δύο θανάτους από το πέρασμα του τυφώνα «Λάλα» και προειδοποιεί ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των πεσμένων γραμμών ηλεκτροδότησης».

Τμήματα της εθνικής οδού Παχάλα κατέρρευσαν αποκόπτοντας την πρόσβαση στην περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο.

Ο κυβερνήτης περιγράφει καταρράκτη που παρασύρει γέφυρες στον αυτοκινητόδρομο και απροσπέλαστα τμήματα από πτώσεις δέντρων και φερτά υλικά.

Την ποσότητα βροχής που έφερε ο «Λάλα», καταγράφει μετεωρολογικός ιστότοπος.

Ανάρτησε φωτογραφία του καταρράκτη Rainbow Falls στο Hilo πριν και μετά την καταιγίδα.

Ένα ποτάμι υπερχειλίζει λόγω βροχοπτώσεων που προκλήθηκαν από την τροπική καταιγίδα «Λάλα» στο Χίλο της Χαβάης
Ένα ποτάμι υπερχειλίζει λόγω βροχοπτώσεων που προκλήθηκαν από την τροπική καταιγίδα «Λάλα» στο Χίλο της Χαβάης / Φωτογραφία Josh Usovsky μέσω REUTERS

Περισσότεροι από 120.000 άτομα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ρεύμα στα νησιά της Χαβάης μετά από ριπές ανέμων με ένταση τυφώνα που σάρωσαν τις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι.

Εικόνες καταστροφής στην κομητεία της Χαβάης
Εικόνες καταστροφής στην κομητεία της Χαβάης / REUTERS

Σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής πλησίασε το ένα μέτρο, ενώ οι ισχυρότερες ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 161 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή του Μάουνα Κέα.

Πλημμύρες που προκλήθηκαν λόγω έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο τυφώνας «Λάλα» στην κομητεία Χαβάη
Πλημμύρες που προκλήθηκαν λόγω έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο τυφώνας «Λάλα» στην κομητεία Χαβάη / REUTERS

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο «Λάλα» κινείτο δυτικά-βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 28 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ οι μέγιστοι συνεχείς άνεμοι έφταναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

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