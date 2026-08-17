Χαβάη: Εικόνες καταστροφής από το πέρασμα του τυφώνα «Λάλα» – Δρόμοι «καταρράκτες», κατολισθήσεις και διακοπές ρεύματος

Ο τυφώνας «Λάλα» απομακρύνεται από τη Χαβάη, αφήνοντας αποτύπωμα καταστροφής στη νοτιοανατολική πλευρά, γνωστή και ως Μεγάλο Νησί. Καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις εξαφάνισαν δρόμους αλλά και πάνω από 100 σπίτια.

Η υπηρεσία διαχείρισης έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη επιβεβαιώνει δύο θανάτους από το πέρασμα του τυφώνα «Λάλα» και προειδοποιεί ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, συμπεριλαμβανομένων των πεσμένων γραμμών ηλεκτροδότησης».

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Τμήματα της εθνικής οδού Παχάλα κατέρρευσαν αποκόπτοντας την πρόσβαση στην περιοχή όπου βρίσκεται νοσοκομείο.

Ο κυβερνήτης περιγράφει καταρράκτη που παρασύρει γέφυρες στον αυτοκινητόδρομο και απροσπέλαστα τμήματα από πτώσεις δέντρων και φερτά υλικά.

Την ποσότητα βροχής που έφερε ο «Λάλα», καταγράφει μετεωρολογικός ιστότοπος.

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Ανάρτησε φωτογραφία του καταρράκτη Rainbow Falls στο Hilo πριν και μετά την καταιγίδα.

Rainbow Falls in Hilo, Hawaii, is roaring as Hurricane Lala brought torrential rain this weekend. pic.twitter.com/lFGGkduy24 — AccuWeather (@accuweather) August 16, 2026

Lala rozó Hawái sin tocar tierra y bajó a tormenta tropical, pero dejó lluvias de casi 3 pies (1 m), inundaciones y más de 180,000 clientes sin luz. pic.twitter.com/8UtodTkJIs — Quantum Pulse Media (@quantumpulsehq) August 17, 2026

Ένα ποτάμι υπερχειλίζει λόγω βροχοπτώσεων που προκλήθηκαν από την τροπική καταιγίδα «Λάλα» στο Χίλο της Χαβάης / Φωτογραφία Josh Usovsky μέσω REUTERS

Περισσότεροι από 120.000 άτομα εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ρεύμα στα νησιά της Χαβάης μετά από ριπές ανέμων με ένταση τυφώνα που σάρωσαν τις κομητείες Χαβάη, Χονολουλού και Μάουι.

Εικόνες καταστροφής στην κομητεία της Χαβάης / REUTERS

Σε ορισμένες περιοχές το ύψος της βροχής πλησίασε το ένα μέτρο, ενώ οι ισχυρότερες ριπές ανέμου ξεπέρασαν τα 161 χιλιόμετρα την ώρα στην περιοχή του Μάουνα Κέα.

HURRIKAN LALA BRINGT SCHWERE ÜBERSCHWEMMUNGEN NACH HAWAII …https://t.co/4Os3KmZlYq — hendrik R. hannes (@hendrikRhannes) August 17, 2026

Πλημμύρες που προκλήθηκαν λόγω έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσε ο τυφώνας «Λάλα» στην κομητεία Χαβάη / REUTERS

#Impresionante La tormenta tropical "Lala" pasó cerca de Hawái sin tocar tierra, pero hubo presencia de fuertes lluvias e intensas rachas de vientos. También cambió radicalmente la intensidad del agua de las conocidas cascadas hawaianas de Rainbow Falls pic.twitter.com/0k8ICZSEGy — Red Libre Noticias (@RedLibreNoticia) August 17, 2026

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο «Λάλα» κινείτο δυτικά-βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 28 χιλιομέτρων την ώρα, ενώ οι μέγιστοι συνεχείς άνεμοι έφταναν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.