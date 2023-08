Οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στο Μάουι της Χαβάης ξεπέρασαν τους 96 ενώ ο τραγικός απολογισμός αναμένεται να ανέβει αισθητά, καθώς οι έρευνες έχουν καλύψει μόνο ένα μικρός μέρος της καμένης περιοχής. Κανείς μέχρι τώρα δεν γνωρίζει πόσοι άνθρωποι αγνοούνται…

Συγγενείς των αγνοουμένων στη Χαβάη ψάχνουν εναγωνίως για ένα σημάδι ότι οι αγαπημένοι τους μπορεί να είναι ακόμα ζωντανοί και οι επιζώντες προσπαθούν να διαχειριστούν το μέγεθος της καταστροφής μετά την πυρκαγιά.

Μερικές ημέρες μετά την κόλαση που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της παραθαλάσσιας πόλης Λαχέινα την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη, ομάδες πυροσβεστών συνέχιζαν να προσπαθούν να κατασβέσουν αναζωπυρώσεις ενώ σκύλοι, εκπαιδευμένοι στον εντοπισμό πτωμάτων, ερευνούσαν στα αποκαΐδια της πόλης αναζητώντας θύματα.

Ο απολογισμός των νεκρών – που έδωσαν οι τοπικές αρχές αργά την Κυριακή (τοπική ώρα, σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) – καθιστά αυτή την πυρκαγιά τη χειρότερη φυσική καταστροφή στη Χαβάη, ξεπερνώντας το τσουνάμι που στοίχισε τη ζωή σε 61 ανθρώπους το 1960, ένα χρόνο αφότου η Χαβάη έγινε αμερικανική πολιτεία. Πρόκειται επίσης για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων που έχει προκληθεί από πυρκαγιά στις ΗΠΑ από το 1918, όταν 453 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε φωτιά στη Μινεσότα και το Ουισκόνσιν, σύμφωνα με στοιχεία από την Εθνική Ένωση Πυροπροστασίας.

Πολλοί από τους επιζώντες παρακολούθησαν την κυριακάτικη λειτουργία σε εκκλησίες, μεταξύ των οποίων και η 38χρονη Ακανέσι Βάα, που δήλωσε ότι η οικογένειά της εγκλωβίστηκε στην κίνηση ενώ προσπαθούσε να ξεφύγει από τις φλόγες. Η Βάα, ο σύζυγος και τα παιδιά της, ηλικίας 15, 13 και 9 ετών, διέφυγαν πεζή και αναγκάστηκαν να πηδήξουν πάνω από ένα φράκτη για να σωθούν.

«Νομίζω ότι πολλοί από εμάς χρειάζονταν να ακούσουν το μήνυμα της σημερινής λειτουργίας», δήλωσε βγαίνοντας από την εκκλησία. «Όλες αυτές οι στάχτες θα μετατραπούν και πάλι σε κάτι όμορφο. Είμαι σίγουρη ότι η Λαχέινα θα ανακάμψει 10 φορές πιο δυνατή».

