Πέθανε χθες Πέμπτη (16.12.2021) η Λουσία Ιριάρτ, χήρα του πρώην δικτάτορα της Χιλής, του Αουγκούστο Πινοτσέτ, το απόγευμα σε ηλικία 98 ετών στο σπίτι της, όπου ζούσε με τα παιδιά και τα εγγόνια της. Τον θάνατό της ανακοίνωσε η οικογένειά της, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες των ΜΜΕ της χώρας.

Σε σύντομη δήλωσή του προς τον Τύπο, ο μεγαλύτερος γιος της, ο Μάρκο Αντόνιο Πινοτσέτ, ανέφερε πως «με μεγάλη μας θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, της Λουσίας Ιριάρτ δε Πινοτσέτ». Ήταν η σύζυγος του στρατηγού Αουγκούστο Πινοτσέτ, που άσκησε με σιδηρά πυγμή την εξουσία στη Χιλή από την 11η Σεπτεμβρίου 1973 ως την 11η Μαρτίου 1990, αφήνοντας πίσω του, κατά τον επίσημο απολογισμό των θυμάτων, πάνω από 3.200 νεκρούς και «εξαφανισμένους».

⚠️ Two days before the elections in Chile, Lucia Hiriart, the 99-year-old wife of former dictator Augusto Pinochet, has died.

Η Λουσία Ιριάρτ πέθανε «πλαισιωμένη από όλα τα παιδιά και τα εγγόνια της. Αναπαύεται εν ειρήνη εν Κυρίω», πρόσθεσε ο Μάρκο Αντόνιο Πινοτσέτ, σύμφωνα με τον οποίο η κηδεία της θα είναι «ιδιωτική».

Την ίδια ώρα, η είδηση του θανάτου της σκόρπισε χαρά στους ανθρώπους της Χιλής καθώς όταν μεταδόθηκε η είδηση του θανάτου, αυτοκινητιστές άρχισαν να ηχούν τις κόρνες, εν είδει πανηγυρισμού. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ιταλίας, στο κέντρο του Σαντιάγο.

Στο Twitter, υπάρχει εδώ και καιρό λογαριασμός παρωδίας με τον αυτοεπεξηγηματικό τίτλο «Πέθανε η γριά;», που έχει 54.000 ακολούθους και αναμετέδιδε καθημερινά νέα για την κατάσταση της υγείας της Λουσίας Ιριάρτ. Χθες, ο διαχειριστής του δημοσίευσε απλά την μονολεκτική ανάρτηση «Ναι», την οποία αναπαρήγαγαν πάνω από 23.000 λογαριασμοί.

Honking horns, people cheering, singing, dancing: in this part of Santiago, people celebrate the death of Lucía Híríart, wife of Pinochet, two days before the elections. pic.twitter.com/oXrTgQhkKo