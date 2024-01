Ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος έπεσε στην Χιλή, με τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας να σοκάρουν.

Το Υπουργείο Γεωργίας στη Χιλή ανακοίνωσε ότι ο πιλότος, που εργαζόταν για την Εθνική Δασική Υπηρεσία (CONAF), σκοτώθηκε, αφού το πυροσβεστικό αεροσκάφος του συνετρίβη κοντά στο αεροδρόμιο Panguilemo.

Σύμφωνα με την CONAF, το αεροσκάφος Ayres Turbo Trush εκτελούσε εργασίες ελέγχου πυρκαγιάς στις 15 Ιανουαρίου 2024, όταν το αεροπλάνο έχασε τον έλεγχο γύρω στις 4:30 μ.μ. τοπική ώρα.

Το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας κόβει την ανάσα. Σε αυτό φαίνεται το αεροπλάνο να κόβει καλώδια και στη συνέχεια να ακολουθεί «τρελή» πορεία μέχρι να πέσει και να τυλιχθεί στις φλόγες. Ο πιλότος λεγόταν Φερνάντο Σολάνς.

Τέσσερα άτομα που εκείνη την ώρα οδηγούσαν στον αυτοκινητόδρομο τραυματίστηκαν. Η CONAF ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις αστυνομικές αρχές στη Χιλή που ερευνούν το ατύχημα για να προσδιορίσουν τι προκάλεσε τη συντριβή.

