Μια ιστορία διαφορετική από όσες έχουμε συνηθίσει να ακούμε έρχεται από την Ουκρανία και συγκεκριμένα από το Χάρκοβο. Ένας θηλυκός χιμπατζής το έσκασε σήμερα από τον ζωολογικό κήπο της πόλης.

Μια υπάλληλος του ζωολογικού κήπου τον πλησίασε, κάθισε ήρεμα δίπλα του και χρειάστηκε αρκετή ώρα για να τον πείσει να επιστρέψει. Ο χιμπατζής, ήρεμος την άκουγε και αισθάνθηκε καλύτερα όταν έβγαλε το μπουφάν της και του το φόρεσε για να ζεσταθεί. Ο θηλυκός χιμπατζής επέστρεψε πάνω σε ένα ποδήλατο στο ν ζωολογικό κήπο του Χαρκόβου.

