Χίθροου: Παγκόσμιο χάος στις πτήσεις από τη φωτιά στον υποσταθμό – Επιβάτες «εγκλωβίζονται» στον αέρα, αεροπλάνα αλλάζουν πορεία

Αναστάτωση σε εκατομμύρια επιβάτες, προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε τα μεσάνυχτα (21.03.2025) στον ηλεκτρικό υποσταθμό του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Ευρώπης, το Χίθροου στο Λονδίνο.

Αν και από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά στον υποσταθμό του αεροδρομίου Χίθροου, έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής του Λονδίνου, μετά από τουλάχιστον 8 ώρες, οι φλόγες συνεχίζουν και καίνε ανεξέλεγκτες.

Οι αρχές κάνουν έκκληση σε όσους μένουν ή εργάζονται στο Λονδίνο, να κλείσουν τα παράθυρα και τις πόρτες τους ώστε να προφυλαχθούν από τους καπνούς. Την ίδια στιγμή όλο και αυξάνονται τα σπίτια στα οποία το ρεύμα έχει κοπεί. Μέχρι και τις 09:30 το πρωί, σχεδόν 17.000 νοικοκυριά ήταν στο απόλυτο σκοτάδι.

Heathrow Airport Fire



Heathrow Airport shuts down until midnight due to a massive fire at a nearby power substation! Over 1,350 flights grounded, 16K+ people without power. #Heathrow pic.twitter.com/oxcErJmgnc — Taymur Malik (@Taymur959) March 21, 2025

Οι εικόνες που βγαίνουν στο φως από την πύρινη λαίλαπα στον ηλεκτρικό υποσταθμό, προκαλούν σοκ. Οι φλόγες είναι τεράστιες ενώ ο ουρανός του Λονδίνου έχει καλυφθεί από μαύρο και πυκνό καπνό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η αίτια που προκάλεσε την φωτιά στον υποσταθμό του αεροδρομίου Χίθροου, που βρίσκεται 1.5 μίλι μακριά από το αεροδρόμιο.

Το μόνο που έχει ανακοινωθεί είναι το γεγονός πως μέχρι και τις 11:59 το βράδυ της Παρασκευής, κανένα αεροπλάνο δεν θα απογειωθεί ή δεν θα προσγειωθεί στο 5ο μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου.

Αυτή η εξέλιξη ήταν αναμενόμενη αλλά κανένας δεν μπορεί να φανταστεί την «παράλυση» που θα προκαλέσει στα αεροδρόμια των χώρων του εξωτερικού, που οι πτήσεις τους πετούν απευθείας στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο του Λονδίνου.

Δείτε εδώ τις πτήσεις που είχαν προορισμό το Χίθροου αλλά εκτράπηκαν:

Οι αεροπορικές εταιρείες σε όλο τον κόσμο θα αντιμετωπίσουν έναν «εφιάλτη» για τη μεταφορά των πελατών σε αεροδρόμια εκτροπής αλλά και για τη διαχείριση καυσίμων και του προσωπικού.

All the hallmarks of Russian sabotage operation this morning in London, as 16,000 people are without electricity and Heathrow Airport is closed for at least a day, after an electrical substation has burned. pic.twitter.com/ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) March 21, 2025

Υπολογίζεται πως το Χίθροου εξυπηρετεί καθημερινά περισσότερες από 1.300 πτήσεις, με τους επιβάτες πλέον να ψάχνουν τρόπο για το πώς θα φτάσουν στον προορισμό τους.

Το απίστευτο είναι πως τη στιγμή που οι αρχές έδωσαν εντολή για εκκένωση, περίπου 120 πτήσεις ήταν ήδη καθ’ οδόν, με τις 36 από αυτές να εγκλωβίζονται στον αέρα, αναφέρουν οι New York Times.

Κατά την εντολή εκκένωσης, στο αεροδρόμιο του Χίθροου βρίσκονταν σχεδόν 100 επιβάτες.



A substation near London’s Heathrow Airport caught fire, shutting down one of the busiest airports in the world. Thousands of homes are now without electricity. The cause is “unknown,” but… pic.twitter.com/ — Devana(@DevanaUkraine) March 21, 2025

Υπάρχουν αναφορές πως ταξιδιώτες από το Λος Άντζελες, την Αυστραλία ή την Ιρλανδία είτε επέστρεψαν στην πατρίδα τους, είτε μεταφέρθηκαν σε κάποιο αεροδρόμιο άλλων ευρωπαϊκών χωρών μέχρι να ανοίξει και πάλι το αεροδρόμιο του Λονδίνου.

Η πιο πιθανή λύση για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών είναι η άφιξή τους στο αεροδρόμιο του Εδιμβούργου ή της Γλασκώβης καθώς το δεύτερο αεροδρόμιο που βρίσκεται στο Λονδίνο, το Stansted, είναι αρκετά μικρότερο και δεν έχει τον εξοπλισμό να εξυπηρετήσει τόσους επιβάτες ή τόσα αεροπλάνα.

Ωστόσο οι αρχές, το πρωί της Παρασκευής, αποφάσισαν να επιτρέψουν τις πτήσεις 7 αεροπλάνων στο τρίτο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, το το Gatwick, το οποίο και πάλι είναι μικρό και δεν μπορεί να διαχειριστεί τις πτήσεις που δέχεται το Χίθροου.

Ως «καταστροφική» χαρακτήρισε την φωτιά σε υποσταθμό του Χίθροου που ξέσπασε κοντά στο αεροδρόμιο του Χίθροου ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας.

Σε δηλώσεις του ανέφερε πως από την φωτιά καταστράφηκε και η εφεδρική γεννήτρια του αεροδρομίου ενώ πρόσθεσε ότι υπήρχε ένα ακόμη εφεδρικό σύστημα, το οποίο το εθνικό δίκτυο προσπαθεί να χρησιμοποιήσει για να αποκαταστήσει τη λειτουργία του αεροδρομίου.