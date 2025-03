Λονδίνο: Κλειστό το αεροδρόμιο Χίθροου λόγω μεγάλης φωτιάς σε ηλεκτρικό υποσταθμό – Ακυρώνονται χιλιάδες πτήσεις

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από τα μεσάνυχτα (21.03.2025) το Λονδίνο, από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στον υπασταθμό ηλεκτρικού ρεύματος του αεροδρομίου Χίθροου.

«Το Χίθροου αντιμετωπίζει μεγάλη διακοπή ρεύματος σε όλο το αεροδρόμιο λόγω μεγάλης φωτιάς σε κοντινό ηλεκτρικό υποσταθμό», ανέφερε εκπρόσωπος του αεροδρομίου του Λονδίνου ενημερώνοντας πως ακυρώνονται οι πτήσεις για 24 ώρες.

«Για να διατηρήσουμε την ασφάλεια των επιβατών και των συναδέλφων μας, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κλείσουμε το αεροδρόμιο μέχρι τις 23:59 στις 21 Μαρτίου 2025. Παρακαλούνται οι επιβάτες σε καμία περίπτωση να μην έρθουν στο αεροδρόμιο μέχρι να ανοίξει ξανά», πρόσθεσε.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου 1.5 μίλι μακριά από το αεροδρόμιο, στην περιοχή Hayes και πέρα από τα σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις, τουλάχιστον 16.000 σπίτια σπίτια έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

BREAKING: A massive fire has erupted at an electrical substation in Hayes, London, causing evacuations and widespread power outages. Heathrow Airport is shutting down for the entire day due to the blackout.



March 21, 2025

Οι εικόνες που βγαίνουν στο φως από το αεροδρόμιο του Λονδίνου είναι σοκαριστικές. Οι μεγάλες φλόγες και οι πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν «πνίξει» την περιοχή και για αυτό τον λόγο οι αρχές κάνουν έκκληση στους πολίτες να κλείσουν τα παράθυρά τους.

Heathrow Airport isuntil 23:59 on 21 March after a nearby substation fire triggered a major power outage.



Passengers warned not to travel to terminals as significant disruption expected. Crews still working to restore electricity.#Heathrow #UKTravel pic.twitter.com/oPZU9bSJku — British Pakistani Index (@PakistaniIndex) March 21, 2025

Τη στιγμή που εκδηλώθηκε η φωτιά, στο αεροδρόμιο βρίσκονταν τουλάχιστον 150 άνθρωποι οι οποίοι εκκένωσαν άμεσα, μετά από εντολή των αρχών.

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Ευρώπης είναι επίσης ένα από τα 5 πιο πολυάσχολα στον κόσμο, εξυπηρετεί πάνω από 80 εκατομμύρια επιβάτες σε ετήσια βάση, ή αλλιώς 230.000 την ημέρα.

A fire at Hayes substation, caused a major power outage, closing Heathrow Airport until midnight. 70 firefighters tackled the blaze, evacuating 150 people and cutting power to 16,000+ homes. Passengers are advised not to travel to the airport.#UK #London pic.twitter.com/F4L7rjzxii — GeoTechWar (@geotechwar) March 21, 2025

Ανάμεσα στις πτήσεις που χρειάστηκε να αλλάξουν πορεία ήταν μια της Qantas από την Περθ της Αυστραλίας, που εξετράπη στο Charles de Gaulle, στο Παρίσι όπως και μια της United Airlines από τη Νέα Υόρκη, που εξετράπη στο Shannon, στην Ιρλανδία, σύμφωνα με δεδομένα του FlightRadar24.