Χονγκ Κονγκ: Αστυνομικοί ξυλοκοπούν άγρια διαδηλωτή! video

Το βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, δείχνει μία ομάδα αστυνομικών να ξυλοκοπούν με μανία έναν διαδηλωτή στο Χονγκ Κονγκ. Προηγήθηκαν εικόνες πυρπόλησης πολίτη από διαδηλωτές αλλά και εν ψυχρώ πυροβολισμού διαδηλωτή από αστυνομικό.



Προσοχή, το βίντεο που ακολουθεί περιέχει σκληρές εικόνες:

HK Catholic Diocese replied in a statement: Today, there is no way for a church to guarantee that those who enter it will not be arrested according to the law. We deeply regret that the above incident has taken place. https://t.co/myAWPs5wz4

