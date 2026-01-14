Χούλιο Ιγκλέσιας: Η σεξουαλική επίθεση σε παρουσιάστρια on air – Τη φίλησε στο στόμα με το ζόρι

Δύο πρώην εργαζόμενες του Χούλιο Ιγκλέσιας κατηγορούν τον βραβευμένο με Grammy τραγουδιστή για σεξουαλική και σωματική κακοποίηση.

Την Τρίτη 13.01.2026, τα μέσα elDiario.es και Univision Noticias δημοσίευσαν κοινή έρευνα που έγινε σε διάστημα τριών ετών και παρουσιάζει τις καταγγελίες δύο γυναικών, οι οποίες θέλησαν να παραμείνουν ανώνυμες. Δύο γυναίκες που εργάστηκαν ως υπάλληλοι – η μία ως οικονόμος και η άλλη ως φυσιοθεραπεύτρια – στις επαύλεις του διάσημου Ισπανού τραγουδιστή στην Πούντα Κάνα της Δομινικανής Δημοκρατίας και τις Μπαχάμες τον κατηγορούν για επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές κακοποιήσεις το 2021, όταν ο Ιγκλέσιας ήταν 77 ετών.

Οι δύο γυναίκες περιγράφουν ένα περιβάλλον συνεχούς παρενόχλησης και τρομοκρατίας.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, ο Ιγκλέσιας φέρεται να τις πίεζε να υποβάλλονται σε εξετάσεις για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, ενώ υπήρχαν αυστηροί περιορισμοί στις μετακινήσεις και στις προσωπικές τους σχέσεις.

Η μία από τις εργαζόμενες καταγγέλλει ότι δεχόταν πιέσεις για σεξουαλικές σχέσεις από τον Ιγκλέσιας κάνοντας λόγο για χαστούκια, προσβολές και ταπεινωτικές συμπεριφορές. Η νεότερη, ηλικίας 22 ετών, κάνει λόγο για σχεδόν καθημερινές σεξουαλικές επιθέσεις μετά το τέλος της εργασίας της, όταν, όπως υποστηρίζει, την καλούσε στο υπνοδωμάτιό του.

Με αφορμή τις καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στο ίντερνετ κυκλοφορεί ξανά ένα παλιό βίντεο από συνέντευξη του Χούλιο Ιγκλέσιας σε αργεντίνικο κανάλι το 2004, στο οποίο ο τραγουδιστής φαίνεται να φιλάει στο στόμα την παρουσιάστρια Σουσάνα Χιμένες χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Στα πλάνα διακρίνεται να την αγκαλιάζει και να την κρατά από το κεφάλι, επιμένοντας παρά τις αντιδράσεις της, μέχρι να καταφέρει να τη φιλήσει.

Σύμφωνα με την έρευνα των elDiario.es και Univision Noticias, οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας τους υπέστησαν σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο δουλειάς, καθώς και λεκτική και σωματική κακοποίηση από τον Ιγκλέσιας.

Σύμφωνα με το Associated Press, το Reuters και τους New York Times, η εισαγγελία της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι εξετάζει τις καταγγελίες, μετά την κατάθεση επίσημης μήνυσης στις 5 Ιανουαρίου.

Ο ίδιος δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για τις καταγγελίες. Το PEOPLE επικοινώνησε επίσης με την εισαγγελία της Ισπανίας, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις καταγγελίες που περιλαμβάνονται στην κοινή έρευνα των δύο μέσων.