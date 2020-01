Χρυσές Σφαίρες: Η ατάκα του Μπραντ Πιτ για την Τζένιφερ Άνιστον

Όμως, φτάνοντας για την τελετή ο Brad Pitt ρωτήθηκε για την σχέση του με την Jennifer Aniston και πως θα αισθανθεί αν πέσουν ο ένας πάνω στον άλλον. «Θα συναντήσω την Τζεν, είναι μια καλή μου φίλη», είπε χαμογελώντας. Και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνω ότι είναι το δεύτερο πιο σημαντικό reunion της χρονιάς ε;», είπε αναφερόμενος στο πρώτο post που έκανε η Ανιστον στο Instagram που είχε κάνει με τα υπόλοιπα «Φιλαράκια».

Η τζένιφερ Άνιστον χειροκρότησε θερμά τη νίκη του Πιτ και γέλασε όταν εκείνος έκανε ένα αστείο για την ερωτική του ζωή. Είπε: «Ήθελα να φέρω τη μαμά μου αλλά δεν το έκανα γιατί με όποια γυναίκα εμφανίζομαι λένε αμέσως ότι βγαίνω μαζί της. Και αυτό θα ήταν αμήχανο».

My favorite part of Brad Pitt’s #goldenglobes acceptance speech is watching Jennifer Aniston’s face during it. pic.twitter.com/G5HHVKM2dy

— Alyssa Bailey (@alyssabailey) January 6, 2020