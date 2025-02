Χρυσό βομβητή ίδιου τύπου με αυτούς που σκότωσαν μέλη της Χεζμπολάχ δώρισε ο Νετανιάχου στον Τραμπ

Ένα ξεχωριστό δώρο έκανε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά την διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στον Λευκό Οίκο την περασμένη Τρίτη (04.02.2025).

Την είδηση για το δώρο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου στον Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ επιβεβαίωσε στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά ο Νετανιάχου δώρισε στον Τραμπ έναν χρυσό βομβητή ίδιου τύπου με αυτούς που χρησιμοποιήθηκαν στην τεράστια επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2024, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 42 άτομα και να τραυματιστούν χιλιάδες ακόμα, από την συγχρονισμένη έκρηξη βομβητών.

Το πρωθυπουργικό γραφείο δήλωσε πως το συγκεκριμένο δώρο: «Συμβολίζει την απόφαση του Νετανιάχου που οδήγησε σε ένα σημείο καμπής στον πόλεμο και που «έσπασε» την βούληση της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ. Πρόκειται για μια επιχείρηση που εκφράζει τη δύναμη, την τεχνολογική υπεροχή και την πονηριά του Ισραήλ έναντι των εχθρών του».

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu gifted a Golden Pager featuring a Plaque, to U.S. President Donald J. Trump during his recent Visit to the White House, with the Pager reading, “PRESS WITH BOTH HANDS” while the Plaque read, “To President Donald J. Trump, our greatest… pic.twitter.com/Ra6Ov6xHzC