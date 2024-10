Χτύπημα του Ισραήλ στην πόλη Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο – Στόχος αποθήκες όπλων της Χεζμπολάχ

Η πόλη Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο έγινε στόχος αεροπορικών επιδρομών από το Ισραήλ το βράδυ της Πέμπτης (31/10/24). Είχε προηγηθεί προειδοποίηση του Ισραηλινού στρατού για εκκένωση…

Το Ισραήλ χτύπησε την πόλη στο Νότιο Λίβανο στοχεύοντας σε αποθήκες όπλων και πολεμικού υλικού της Χεζμπολάχ, όπως έκανε γνωστό ο IDF σε ανακοίνωση που εξέδωσε νωρίτερα, πριν την αεροπορική επιδρομή, ζητώντας την εκκένωση της συγκεκριμένης περιοχής.

Israeli Airstrikes now against the City of Nabatieh in Southern Lebanon, several hours after an Evacuation Order was issued for Residents within the City. pic.twitter.com/teOITsxpwO

Το χτύπημα έγινε λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση εκκένωσης από τον IDF, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες στην συγκεκριμένη πόλη του Νοτίου Λιβάνου, που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κτίριο που χρησιμοποιεί η Χεζμπολάχ για να αποθηκεύει όπλα ή πολεμικό εξοπλισμό, έπρεπε να απομακρυνθούν τουλάχιστον 500 μέτρα από τους στόχους.

The Arabic Spokesman for the Israel Defense Force has released a Statement calling on all Residents in the Southern Lebanese City of Nabatieh, who are located in or near a Building used by Hezbollah to store Weapons or Combat Equipment, to Immediately Evacuate by at least 500… pic.twitter.com/rUKm8X3TWX