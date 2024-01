Ένα πλοίο επλήγη από πύραυλο στα ανοιχτά της Υεμένης, ανακοίνωσε σήμερα η αρχή Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), την επομένη της εκτόξευσης πυραύλου κρουζ από τους αντάρτες Χούθι σε αμερικανικό αντιτορπιλικό στο νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Το πλοίο “επλήγη από ψηλά από πύραυλο”, ανακοίνωσε η UKMTO, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε νοτιοανατολικά της πόλης Άντεν στην Υεμένη χωρίς να διευκρινίσει την προέλευση ή την ιδιοκτησία του πλοίου ή να κάνει αναφορά στους Χούθι.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, αύξησαν τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον των πλοίων για τα οποία έχουν υποψίες ότι συνδέονται με το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τη βρετανική ασφαλιστική εταιρία Ambrey, πρόκειται για αμερικανικό φορτηγό πλοίο, με σημαία των Νησιών Μάρσαλ, που κατευθυνόταν στη Διώρυγα του Σουέζ. Το πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά στο αμπάρι. Το πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου παραμένει αξιόπλοο και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Το πλοίο δεν συνδέεται με το Ισραήλ, δήλωσε η Ambrey εκτιμώντας ότι στοχοθετήθηκε λόγω του ότι ανήκει στις ΗΠΑ και ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε “σε απάντηση για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Χούθι στην Υεμένη”.

Από την πλευρά της η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Δυνάμεων στην περιοχή (CENTCOM) σε ανάρτησή της στο X αναφέρει πως «μαχητές Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν εκτόξευσαν έναν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο από περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους αντάρτες και έπληξαν το M/V Gibraltar Eagle, ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με σημαία Νήσων Μάρσαλ, ιδιοκτησίας και λειτουργίας των ΗΠΑ. Το πλοίο δεν έχει αναφέρει τραυματισμούς ή σημαντικές ζημιές και συνεχίζει το ταξίδι του».

Γνωστοποιεί ακόμη πως νωρίτερα το μεσημέρι, οι δυνάμεις των ΗΠΑ εντόπισαν έναν αντιπλοϊκό βαλλιστικό πύραυλο που εκτοξεύτηκε προς τη Νότια Ερυθρά Θάλασσα. «Ο πύραυλος απέτυχε κατά την πτήση και προσέκρουσε στην ξηρά στην Υεμένη. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές», σημειώνει η CENTCOM.

On Jan. 15 at approximately 4 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi militants fired an anti-ship ballistic missile from Houthi-controlled areas of Yemen and struck the M/V Gibraltar Eagle, a Marshall Islands-flagged, U.S.-owned and operated container ship. The ship has… pic.twitter.com/gixEMaUiVT