Τραγικό θάνατο βρήκε μια 31χρονη γυναίκα στην Γαλλία όταν ο εν διαστάσει σύζυγός της την πυροβόλησε και στη συνέχεια την έκαψε ζωντανή. Το φρικτό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη στη γειτονιά Μερινιάκ, κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

Ο 44χρονος, όπως αναφέρουν οι γαλλικές Αρχές, κυνήγησε μέρα μεσημέρι την 31χρονη και αφού την πυροβόλησε πολλές φορές στα πόδια, την περιέλουσε με εύφλεκτο υγρό και της έβαλε φωτιά μέσα στη μέση του δρόμου. Ο δράστης, σύμφωνα με το CNNi, μόλις είχε αποφυλακιστεί, αφού εξέτισε ποινή για την κακοποίηση της συζύγου του και συνελήφθη μισή ώρα μετά την επίθεση οπλισμένος και με μια ζώνη γεμάτη φυσίγγια.

Ο φρικτός θάνατος της 31χρονης Chahinez, μητέρας τριών παιδιών, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στη χώρα, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

Τα τρία παιδιά ηλικίας τριών, επτά και 11 ετών που ζούσαν με τη μητέρα τους δεν ήταν στο σπίτι τη στιγμή της επίθεσης και λαμβάνουν ψυχολογική υποστήριξη. Επίσης, οι τοπικές αρχές έχουν δημιουργήσει και μια συμβουλευτική υπηρεσία για τους μάρτυρες της φρικτής δολοφονίας.

In pictures: People lay flowers outside the house where a 31-year-old French mother of three was burned alive by her husband in Merignac, France pic.twitter.com/hrCnXqBtPP