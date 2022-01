Την παραίτηση του υπέβαλε ο υπουργός Εσωτερικών στο Χονγκ Κονγκ αφού παρέστη σε πάρτι γενεθλίων με περισσότερους από 200 προσκεκλημένους, παραβλέποντας τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού.

«Υπέβαλα την παραίτησή μου στην επικεφαλής της κυβέρνησης και προτίθεμαι να αφήσω τη θέση μου σήμερα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Εσωτερικών του Χονγκ Κονγκ, Κάσπαρ Τσούι. «Όντας ένας από τους κύριους υπευθύνους που είχαν επιφορτιστεί με την καταπολέμηση της πανδημίας, δεν έδωσα το καλύτερο παράδειγμα», αναγνώρισε ο 45χρονος υπουργός, ο οποίος ήταν μια από τις ανερχόμενες πολιτικές φυσιογνωμίες της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ που πρόσκειται στο Πεκίνο.

Η υπόθεση αυτή φέρνει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση της Κάρι Λαμ, η θητεία της οποίας, που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο, χαρακτηρίστηκε από τις μεγάλες φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις του 2019 και από την εκτεταμένη καταστολή της αμφισβήτησης που ακολούθησε.

