Σε ακόμη μία επιθετική ενέργεια εναντίον της Ουκρανίας προχώρησε ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, με «όπλο» τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Μετά την υπογραφή της προσάρτησης των τεσσάρων περιοχών της Ουκρανίας – Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνας – ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα με το οποίο περνά την ιδιοκτησία του πυρηνικού εργοστασίου της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου της Ευρώπης, στην Ρωσία!

Κι αυτό τη στιγμή που το πυρηνικό εργοστάσιο ανήκει μεν στην Ουκρανική εταιρεία Energoatom και εξακολουθεί να λειτουργεί υπό Ουκρανική διοίκηση, όμως έχει καταληφθεί από Ρώσους στρατιώτες.

Σχεδόν την ίδια ώρα ο επικεφαλής της κρατικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας δήλωνε ότι αναλαμβάνει τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια και προέτρεπε τους εργαζόμενους στο εργοστάσιο να μην υπογράψουν κανένα έγγραφο με τους Ρώσους κατακτητές του.

«Όλες οι περαιτέρω αποφάσεις σχετικά με τη λειτουργία του σταθμού θα ληφθούν απευθείας στα κεντρικά γραφεία της Energoatom», είπε ο Κοτίν. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε βάσει της ουκρανικής νομοθεσίας, εντός του ουκρανικού ενεργειακού συστήματος, εντός της Energoatom».

