Το θέμα της Ζαπορίζια και της «πυρηνικής τρομοκρατίας» της Μόσχας έθεσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Εμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν για 80′ λεπτά της ώρας.

Οι βομβαρδισμοί στην περιοχή του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια τις τελευταίες ημέρες έχουν προκαλέσει ισχυρή διεθνή ανησυχία. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει με ανάρτησή του στο Twitter ότι συζήτησε το θέμα της «πυρηνικής τρομοκρατίας της Ρωσίας» στον ουκρανικό πυρηνικό σταθμό κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής του επικοινωνίας με τον Γάλλο ομόλογό του, Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ουκρανός ηγέτης δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για τη συνομιλία σχετικά με τον σταθμό της Ζαπορίζια, τον οποίο οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον Μάρτιο μετά την εισβολή στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

Continued dialogue with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Informed about the situation at the front, Russia's nuclear terrorism at the ZNPP. Thanked for 🇫🇷's tangible defense aid. Discussed macro-financial aid to 🇺🇦 & food security challenges. We must increase sanctions on Russia.