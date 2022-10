Ένας υποδιευθυντής του υπό ρωσική κατοχή ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο Βαλέρι Μαρτινιούκ, απήχθη από τις ρωσικές δυνάμεις.

«Ο Βαλέρι Μαρτινιούκ κρατείται σε άγνωστη τοποθεσία και πιθανότατα υποβάλλεται σε βασανιστήρια», αναφέρει σε σημερινή ανακοίνωσή της η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας Energoatom, που έχει υπό τον έλεγχό της τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια.

Σε μια ανάρτηση στο Telegram, η Energoatom γνωστοποίησε ότι ο αξιωματούχος Βαλέρι Μαρτινιούκ απήχθη χθες.

Πιθανολογείται πως ο Μαρτινιούκ απήχθη για να αποκτήσουν οι Ρώσοι στοιχεία για το προσωπικό του πυρηνικού σταθμού, ώστε στη συνέχεια οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο να εκβιαστούν και να αναγκαστούν να ενταχθούν στο δυναμικό της Ρωσικής εταιρείας πυρηνικής ενέργειας Rosatom.

Deputy Gen Director of #ZaporizhzhiaNPP is kidnapped. ''Martynyuk was abducted in order to obtain information about the personal affairs of employees of #Zaporizhzhia NPP. This way rus want to force Ukrainian personnel to work for rosatom'' #russiaisaterrorisstate https://t.co/CQoYn0rhPu