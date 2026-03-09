Ζελένσκι: 11 χώρες μας ζήτησαν βοήθεια στην αντιμετώπιση των ιρανικών drones τύπου Shahed

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (09.03.2026) ότι συνολικά 11 χώρες έχουν ζητήσει μέχρι στιγμής βοήθεια από το Κίεβο για την αντιμετώπιση των ιρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) τύπου Shahed.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε αποκαλύψει ότι θα στείλει προσωπικό για να βοηθήσει και να μεταφέρει τεχνογνωσία σε χώρες εταίρους της Μέσης Ανατολής, για την αντιμετώπιση των ιρανικής κατασκευής drones, τα οποία αντιμετωπίζει το Κίεβο εδώ και χρόνια, αφού χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές δυνάμεις.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος, στις 11 χώρες συμπεριλαμβάνονται γειτονικά, στο Ιράν, κράτη, καθώς επίσης μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι ΗΠΑ.

Zelensky: 11 countries have approached Ukraine for experience in countering Shahed drones



They include states neighboring Iran, as well as several European countries and the United States. They are interested in Ukraine’s experience in dealing with such drones, including… pic.twitter.com/pCZqkFY7W8 — NEXTA (@nexta_tv) March 9, 2026

Υπάρχει σαφές ενδιαφέρον για την εμπειρία της Ουκρανίας στην προστασία της ζωής, στα συστήματα αναχαίτισης, τα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και την εκπαίδευση, συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να ανταποκριθεί θετικά σε αιτήματα από όσους μας βοηθούν να προστατεύουμε τις ζωές των Ουκρανών και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας. Έχουμε ήδη ανταποκριθεί σε ορισμένα από αυτά τα αιτήματα με συγκεκριμένες αποφάσεις και απτή υποστήριξη», είπε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το Κίεβο πάντως επαναλαμβάνει πως η βοήθεια σε άλλες χώρες δεν πρόκειται να γίνει σε βάρος των αμυντικών δυνατοτήτων της Ουκρανίας.

Πηγή: OnAlert.gr