Ζελένσκι: «Απάνθρωπη η επίθεση του Πούτιν με πυραύλους και drones τα Χριστούγεννα» – Ένας νεκρός και έξι τραυματίες ο απολογισμός

Η μαζική πυραυλική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία σήμερα (25.12.2024) με στόχο τις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας με δεκάδες πυραύλους και περίπου 100 drones, είχε ως αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να χάσει την ζωή του και ακόμα έξι να τραυματιστούν.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ουκρανός Πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταδίκασε την επίθεση που έκανε η Ρωσία την ημέρα των Χριστουγέννων, καταλογίζοντας την ευθύνη στον Ρώσο ομόλογό του, Βλάντιμιρ Πούτιν.

«Σήμερα ο (Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ) Πούτιν επέλεξε σκόπιμα τα Χριστούγεννα για να επιτεθεί. Τι θα μπορούσε να είναι πιο απάνθρωπο; Πάνω από 70 πύραυλοι, συμπεριλαμβανομένων βαλλιστικών πυραύλων, και πάνω από 100 επιθετικά drones», τόνισε ο Ζελένσκι

«Πάνω από 50 πύραυλοι και ένα μέρος από τα drones καταρρίφθηκαν, αλλά ορισμένα πλήγματα προκάλεσαν διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές, πρόσθεσε. Ο στόχος ήταν η ενέργειά μας. Συνεχίζουν να πολεμούν για ένα μπλακ άουτ στην Ουκρανία», σημείωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

