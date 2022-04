«Πρόκειται για γενοκτονία», δήλωσε την Κυριακή ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας μετά την δημοσιοποίηση εικόνων με πτώματα αμάχων σκορπισμένα στους δρόμους της Bucha, βορειοδυτικά του Κιέβου.

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο πρόγραμμα “Face the Nation” του CBS News εάν η Ρωσία πραγματοποιεί γενοκτονία στην Ουκρανία, ο Zelensky απάντησε: “Πράγματι. Αυτό είναι γενοκτονία”.

“Η εξάλειψη ολόκληρου του έθνους και του λαού. Είμαστε οι πολίτες της Ουκρανίας. Έχουμε περισσότερες από 100 εθνικότητες. Πρόκειται για την καταστροφή και την εξόντωση όλων αυτών των εθνικοτήτων”, συνέχισε.

Η Ουκρανία δεν θέλει «να υποταχθεί στην πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας», είπε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «αυτός είναι ο λόγος που μας καταστρέφουν και μας εξοντώνουν».

«Αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Άρα, αυτό είναι το βασανιστήριο όλου του έθνους», τόνισε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

“Is this genocide?” @margbrennan asks Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy.



“Indeed. This is genocide,” Zelenskyy says, adding that Ukraine is being “destroyed and exterminated” by Russian forces.



Tune in at 10:30a E.T. to hear more. pic.twitter.com/VyI246euAH