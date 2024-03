Ζευγάρι Ισπανών δέχτηκε άγρια επίθεση στην Ινδία – Η γυναίκα βιάστηκε από 7 άνδρες

Μια Ισπανίδα που γυρίζει μαζί με τον σύντροφό της τον κόσμο έπεσε θύμα άγριας επίθεσης στην Ινδία, όπως έγινε γνωστό από site της Ισπανίας, καθώς βιάστηκε από συνολικά 7 άνδρες.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για το ζευγάρι Vicente, 63 ετών, και Fernanda, 28 ετών, από την Ισπανία γνωστοί στα social media ως Vuelta Al Mundo En Moto (Ο γύρος του κόσμου με μοτοσικλέτα), που γυρίζουν τον κόσμο με μια μοτοσικλέτα και τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκονται στην Ινδία.

Ωστόσο, όπως οι ίδιοι έκαναν γνωστό με ένα story στο Instagram, δέχτηκαν επίθεση το βράδυ της 29ης Φεβρουαρίου με τη Φερνάντα να πέφτει θύμα ομαδικού βιασμού από 7 άνδρες.

Ο Vincente και η Fernanda έχουν ταξιδέψει σε περισσότερες από 60 χώρες από τότε που ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τη Βαρκελώνη πριν από 5 χρόνια, συμπληρώνοντας πάνω από 170.000 χιλιόμετρα καθώς περιόδευαν τον κόσμο με τις μοτοσικλέτες τους. Το ζευγάρι έχει 122.000 followers στο Instagram καταγράφοντας το ταξίδι τους, τα γεύματα και τις εμπειρίες τους καθώς διασχίζουν τις ηπείρους.

Ωστόσο, όλα πήγαν στραβά όταν οι δυο τους βρέθηκαν στην Ινδία και συγκεκριμένα στην περιοχή Dumka του κρατιδίου Jharkhand της Ινδίας.

Οι δυο τους πήγαιναν προς το Νεπάλ μέσω Bhagalpur και σταμάτησαν στην Dumka, όπου έστησαν τη σκηνή τους κοντά στην αγορά Hansdiha. Όταν μπήκαν μέσα στη σκηνή, 7 άγνωστοι έφτασαν στο σημείο και άρχισαν να τους απειλούν.

Ο Vicente μίλησε στην El Mundo και είπε: «Ήμασταν ήδη μέσα στη σκηνή όταν τρεις άνδρες έφτασαν με δύο μοτοσυκλέτες και άρχισαν να μας φωνάζουν. Κοίταξα έξω και είδα ότι ένας από αυτούς κρατούσε ένα στιλέτο».

«Μαζέψαμε γρήγορα τα πράγματά μας και φορέσαμε τα κουστούμια της μοτοσικλέτας μας. Φοβηθήκαμε πολύ και η Φερνάντα προσπάθησε να αμυνθεί. Αλλά μόλις βγήκαμε, είδαμε ότι είχαν φτάσει άλλοι τέσσερις άνδρες Ενώ προσπαθούσαμε να τους μιλήσουμε και να ηρεμήσει η κατάσταση, τρεις από τους άντρες άρπαξαν τη Φερνάντα. Προσπάθησα να την ακολουθήσω, αλλά οι άλλοι τέσσερις άρχισαν να με χτυπούν. Μπόρεσα να αμυνθώ μέχρι να με χτυπήσουν στο κεφάλι με μια πέτρα και έπεσα στο έδαφος. Μετά, άρχισαν να με χτυπούν με το κράνος της μοτοσυκλέτας της Φερνάντα και έχασα τις αισθήσεις μου. Ευτυχώς, η στολή μοτοσικλέτας προστάτευσε το σώμα μου από τις κλωτσιές. Με έδεσαν και έβαλαν ένα μαχαίρι στο λαιμό μου και άρχισαν να λένε ότι θα με σκοτώσουν».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας πως οι δράστες πήγαν τη Φερνάντα σε κάποιους θάμνους, περίπου 80 μέτρα από το σημείο που βρισκόταν: «Ξαφνικά, σταμάτησα να την ακούω. Ούτε την έβλεπα. Νόμιζα ότι την σκότωσαν».

Η Φερνάντα μίλησε κι αυτή στην El Mundo, λέγοντας πως: «Στους θάμνους, αρκετοί από αυτούς με άρπαξαν και με έγδυσαν. Στη συνέχεια, με βίασαν εναλλάξ. Ήταν πάντα τέσσερις μαζί μου. Όταν ούρλιαζα, με χτυπούσαν στο πρόσωπο. Τους άκουσα μόνο να επαναλαμβάνουν τα ίδια λόγια στα Αγγλικά: σεξ, μόνο σεξ».

Σύμφωνα με το EuroNews, η ισπανική πρεσβεία στην Ινδία επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές και έστειλε προσωπικό για να συμπαρασταθεί στο ζευγάρι.

a travelvlog couple trying to visit every country in the world decided to go to India as their latest destination.



11 hours ago they announced they were at the hospital because he had been beaten up and she had been gang raped by 7 men. pic.twitter.com/WNSd21TUi5