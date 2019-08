Ζητά και τα… ρέστα ο Τραμπ από τη Δανία για την Γροιλανδία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα ότι η απάντηση της πρωθυπουργού της Δανίας ότι είναι παράλογο να πουληθεί η Γροιλανδία είναι ανάρμοστη κι όχι ευγενική, προσθέτοντας ότι το να αγοράσουν οι ΗΠΑ την αυτόνομη περιοχή ήταν απλά μια ιδέα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε χθες την επίσκεψή του στη Δανία, αφού η Μέτε Φρεντέριξεν αποκάλεσε την ιδέα του οι ΗΠΑ να αγοράσουν τη Γροιλανδία, που είναι πλούσια σε φυσικούς πόρους, «παράλογη».

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019