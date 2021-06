Το πρώτο David Bowie World Fan Convention θα πραγματοποιηθεί στο Λίβερπουλ σε ένα χρόνο από τώρα. Αφορμή, η 50ή επέτειος του κλασικού άλμπουμ του αξέχαστου εμβληματικού καλλιτέχνη «The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars».

Το πρώτο Παγκόσμιο Συνέδριο Θαυμαστών του Ντέιβιντ Μπόουι (David Bowie World Fan Convention) πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε πολλούς χώρους στο Λίβερπουλ το επόμενο καλοκαίρι.

Προγραμματισμένη για τις 17 – 19 Ιουνίου 2022, η εκδήλωση θα περιλαμβάνει συζητήσεις, ζωντανές συναυλίες από συνεργάτες του Μπόουι και έναν «Bowie Ball» για να γιορταστούν τα 50 χρόνια του κλασικού άλμπουμ «The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars».

David Bowie: Στο Λίβερπουλ όλη η μπάντα

Πρώην μέλη της μπάντας του και μουσικοί συνεργάτες, συμπεριλαμβανομένων των Κάρλος Αλομάρ, Ρόμπιν Κλαρκ, Γκέιλ Αν Ντόρσεϊ, Ντόνι ΜακΚάσλιν και ο ντράμερ των Spiders From Mars», Γούντι Γούντμανσι επιβεβαίωσαν τη συμμετοχή τους στο Συνέδριο, το οποίο διοργανώνουν το περιοδικό David Bowie Glamour fanzine και οι παραγωγοί του Μουσικού Φεστιβάλ Sound City.

Σε δήλωσή της η Γκέιλ Αν Ντόρσεϊ ανέφερε ότι ανυπομονεί να μοιραστεί «σκέψεις και αναμνήσεις από την απίστευτη εμπειρία της συνεργασίας με έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας, τον Ντέιβιντ Μπόουι». Ο ΜακΚάσλιν πρόσθεσε ότι είναι ενθουσιασμένος που θα συμμετέχει σε ένα «γεγονός που τιμά και γιορτάζει το βάθος και την εμβέλεια του καλλιτεχνικού οράματος του Ντέιβιντ».

Οι θαυμαστές θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να πάρουν στα χέρια τους περιορισμένης έκδοσης εκτυπώσεις, αναμνηστικά και σπάνιες κυκλοφορίες μέσω του «The Duffy Archive» του φωτογράφου μόδας Μπράιαν Ντάφι, δημιουργού του θρυλικού εξώφυλλου του άλμπουμ του Ντέιβιντ Μπόουι «Aladdin Sane».

Το αρχείο διαχειρίζεται ο γιος του Βρετανού φωτογράφου, Κρις Ντάφι.

πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ