Όποιος είπε πως η μουσική δε θα έπρεπε να διαχωρίζεται ανάλογα με τις εποχές, μάλλον δεν έχει ιδέα από μουσική! Δεν είναι καθόλου τυχαίο πως, όσο πέφτει ο υδράργυρος, είθισται να αλλάζουν και οι μουσικές μας επιλογές, οι οποίες στρέφονται σε περισσότερο ήρεμα και χαλαρωτικά τραγούδια, με αιθέρια φωνητικά και εμπνευσμένες, συχνά ακουστικές, μελωδίες.

Πώς ένα μουσικό άλμπουμ μπορεί να θυμίζει χειμώνα

Η μουσική του χειμώνα μας φέρνει γαλήνη και μας ξυπνά εικόνες από γραφικά χιονισμένα τοπία, είτε επειδή εξερευνά θέματα όπως είναι τα Χριστούγεννα, ο χειμωνιάτικος καιρός και τα συναισθήματα που αυτός μας προκαλεί, είτε απλώς επειδή συγκροτείται από απαλούς ήχους, γλυκές μελωδίες και στίχους που μας κάνουν να θέλουμε να μείνουμε στο κρεβάτι όλη μέρα, πίνοντας ζεστό καφέ και φορώντας ζεστά ρούχα.

Ας ρίξουμε, λοιπόν, μια ματιά σε 7 υπέροχα μουσικά άλμπουμ που μας ξυπνούν τη χειμερινή διάθεση!

For Emma, Forever Ago – Bon Iver

Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών σύμφωνα με το Rolling Stone, το ντεμπούτο των Bon Iver είναι εμπνευσμένο από το σκληρό χειμώνα του Wisconsin, πράγμα το οποίο αντικατοπτρίζεται απόλυτα στους ambient ήχους της αμερικανικής indie μπάντας. Το όνομα των Bon Iver, άλλωστε, αποτελεί λογοπαίγνιο των λέξεων “bon hiver”, που γαλλιστί σημαίνει “καλός χειμώνας”. Σύμπτωση;



evermore – Taylor Swift

Στο εξώφυλλο του evermore, η Taylor Swift εμφανίζεται σε ένα δάσος, φορώντας ένα χειμωνιάτικο παλτό διά χειρός Stella McCartney. Η Swift μας έχει συνηθίσει σε άλμπουμ που αποπνέουν χειμερινό vibe, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Red (Taylor’s Version). Η ίδια έχει δηλώσει πως ταυτίζει το evermore με το φθινόπωρο και το χειμώνα, με το ένατο άλμπουμ της να περιλαμβάνει θέματα όπως ο παγωμένος καιρός και η θλίψη των εορτών.



25 – Adele

Η Adele είχε χαρακτηρίσει το άλμπουμ ως ένα “άλμπουμ συμφιλίωσης με τον εαυτό της”. Τα θέματα της νοσταλγίας της παιδικής ηλικίας, της μελαγχολίας λόγω της παρόδου των χρόνων και της μεταμέλειας για λάθη του παρελθόντος, σε συνδυασμό με τη σαγηνευτική φωνή της πλέον επιτυχημένης τραγουδίστριας του αιώνα μέχρι στιγμής, κάνουν την ακρόαση του 25 ιδανική τους χειμερινούς μήνες.



Kid A – Radiohead

Τα χαλαρά ηλεκτρονικά beats και τα αιθέρια φωνητικά του Thom Yorke, κάνουν το Kid A ένα υπέροχο άλμπουμ για να ακούσει κανείς το χειμώνα. Το βρετανικό συγκρότημα γιόρτασε πρόσφατα την 20ετή επέτειο από την πρώτη κυκλοφορία του άλμπουμ, με μία deluxe επανέκδοση και μία διαδραστική εικονική εμπειρία, βασισμένη στα θέματα που αυτό αγγίζει.



Punisher – Phoebe Bridgers

Τόσο με το ντεμπούτο της Stranger in the Alps, όσο και με το δεύτερο σόλο άλμπουμ της Punisher, η Phoebe Bridgers καταφέρνει να μας μεταφέρει σε ειδυλλιακά χειμερινά τοπία. Η απαλή χροιά του ανερχόμενου αστεριού της indie σκηνής δίνει πνοή στους ευφάνταστους στίχους της, που αγκαλιάζουν τiς θεματικές των ερωτικών συναισθημάτων, της κατάθλιψης και της αυτοκαταστροφικότητας.



50 Words for Snow – Kate Bush

Κάτι παραπάνω από 10 χρόνια προτού επανέλθει στο προσκήνιο χάρη στο Stranger Things, η Kate Bush κυκλοφόρησε το 50 Words for Snow ως μία ωδή στη μαγεία του χειμώνα και του χειμερινού καιρού. Το άλμπουμ δοξάστηκε για τη στιχουργική και τις μεθόδους αφήγησης που χρησιμοποιεί, εισπράττοντας εξαιρετικές κριτικές.



Flicker – Niall Horan

Τραγούδια όπως το ‘This Town’, το ‘Flicker’ και το ‘Too Much to Ask’ είναι που χαρίζουν στο Flicker ένα κυρίως ευχάριστο, ενίοτε όμως μελαγχολικό χειμερινό vibe. Το ντεμπούτο του πρώην μέλους των One Direction έχει έντονο το ακουστικό στοιχείο, καθώς και εμφανείς επιρροές από rock, folk και country ακούσματα.



