Adele: Δεν ξέρω πότε θα τραγουδήσω ξανά – Νιώθω εξαντλημένη

Η Adele φίλησε τον γιο της Angelo και τον αρραβωνιαστικό της Rich Paul, μετά το τέλος των όσων συγκινητικών είπε, για την τελευταία της εμφάνιση στο Λας Βέγκας.

Η Adele, δε μπόρεσε να συγκατήσει τα δάκρυά της το βράδυ του Σαββάτου (23.11.2024) μετά την ολοκλήρωση των live της στο Colosseum τοιυ Caesars Palace στο Λας Βέγκας.

H 36χρονη Βρετανίδα σταρ, στη σύντομη ομιλία της απευθυνόμενη στο κοινό της, χαρακτήρισε το 2022- χρονιά όπου ακύρωσε πάρα πολλές συναυλίες της-, ως τη «χειρότερη χρονιά της ζωής μου».

Εδώ και δυο χρόνια, κάθε Σαββατοκύριακο η Adele ανέβαινε στη σκηνή του Caesars Palace για μια σειρά εμφανίσεων, την οποία απόλαυσαν χιλιάδες θεατές.

Πριν μερικούς μήνες πάντως, είχε ανακοινώσει πως επιθυμεί να κάνει ένα μεγάλο διάλειμμα από τη μουσική, μετά το πέρας των εμφανίσεών της.

Adele concluded her long-running Las Vegas residency on Saturday night: “I don’t know when I’m going to perform again. I’m not doing anything else.” Credit: @adelllylove pic.twitter.com/EVyqsclVSV

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media τη δείχνουν συγκινημένη, καθώς αποχαιρετούσε τo Λας Βέγκας και τους τελευταίους θεατές που είχαν την τύχη να απολαύσουν την τελευταία της συναυλία.

Adele bids farewell to fans at the final night of her Vegas residency:



“I will miss you terribly. I don’t know when I’m going to perform again”



pic.twitter.com/m8AdF5X6W8