Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν σε ηλικία 67 ετών – Ήταν γνωστός για τους ρόλους του στο Kill Bill και Reservoir Dogs

Ο ηθοποιός Μάικλ Μάντσεν πέθανε σε ηλικία 67 ετών μετά από καρδιακή ανακοπή το πρωί της Πέμπτης (03.06.2025).

Ο Μάικλ Μάντσεν βρέθηκε αναίσθητος από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σπίτι του στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια, σύμφωνα με το Τμήμα Σερίφη της Κομητείας του Λος Άντζελες. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε στις 8:25 π.μ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τον θάνατο του ηθοποιού επιβεβαίωσαν σε δήλωσή τους στο CBS News οι μάνατζέρ του: «Τα τελευταία δύο χρόνια, ο Μάικλ Μάντσεν έχει κάνει απίστευτη δουλειά στον ανεξάρτητο κινηματογράφο, συμπεριλαμβανομένων των επερχόμενων μεγάλου μήκους ταινιών Resurrection Road, Concessions και Cookbook for Southern Housewives, και ανυπομονούσε πραγματικά για το επόμενο κεφάλαιο στη ζωή του», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι μάνατζερ Σούζαν Φέρις και Ρον Σμιθ, καθώς και η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Λιζ Ροντρίγκεζ.

«Ο Μάικλ ετοιμαζόταν επίσης να κυκλοφορήσει ένα νέο βιβλίο με τίτλο Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, το οποίο βρίσκεται υπό επιμέλεια. Ο Μάικλ Μάντσεν ήταν ένας από τους πιο εμβληματικούς ηθοποιούς του Χόλιγουντ, που θα λείψει σε πολλούς», πρόσθεσαν.

Σε μια καριέρα τεσσάρων δεκαετιών, ο Μάντσεν είχε κερδίσει αναγνώριση για τις ερμηνείες του ως συχνά αινιγματικών και συχνά έξυπνων σκληρών ανδρών σε ταινίες όπως τα «Kill Bill: Vol. 1», «Reservoir Dogs», «Thelma & Louise» και «Donnie Brasco».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συμμετέχει επίσης σε μεταγενέστερες ταινίες του Ταραντίνο, όπως οι “The Hateful Eight” και “Once Upon a Time in Hollywood”. Άλλες συμμετοχές του, μεταξύ των 346 ταινιών που αναφέρονται στο IMDb, περιλαμβάνουν τις ταινίες “The Doors”, “Free Willy”, “Species”, “Die Another Day”, “Sin City” και “Scary Movie 4”.

Ο Μάντσεν ξεκίνησε την καριέρα του στο Σικάγο ως μέλος της θεατρικής ομάδας Steppenwolf, ως μαθητευόμενος του Τζον Μάλκοβιτς, πριν κάνει το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη το 1983 με την ταινία επιστημονικής φαντασίας WarGames. Η παγκόσμια επιτυχία του ήρθε το 1994, όταν υποδύθηκε τον απειλητικό εγκληματία Mr Blonde στην πρώτη ταινία του Κουεντίν Ταραντίνο, Reservoir Dogs.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, δάνεισε επίσης τη φωνή του σε αρκετά βιντεοπαιχνίδια, εκ των οποίων το “Grand Theft Auto III”. Παράλληλα, εξέδωσε αρκετές ποιητικές συλλογές.

«Το έργο του αντανακλά τον ίδιο σκληρό ρεαλισμό και το συναισθηματικό υπόγειο ρεύμα που χαρακτηρίζει την υποκριτική του ικανότητα», ανέφεραν οι εκπρόσωποί του σε ανακοίνωσή τους. «Εκτός από την υποκριτική και τη συγγραφή, είναι ένας καταξιωμένος φωτογράφος και έχει δημιουργήσει μια σειρά από ανεξάρτητα πρότζεκτ».

Ο Μάικλ Μάντσεν γεννήθηκε στο Σικάγο το 1957, από πατέρα πυροσβέστη και μητέρα σκηνοθέτη, ενώ είχε μια αδερφή, τη Βιρτζίνια Μάντσεν, επίσης ηθοποιό.

Παντρεύτηκε τρεις φορές, απέκτησε έξι παιδιά, ένα εκ των οποίων αυτοκτόνησε το 2022.