Το νέο animation video του ΕΟΤ είναι μια ακόμη πρωτότυπη παραγωγή κινουμένων σχεδίων σε συνεργασία της Animasyros Productions με τον ΕΟΤ, που έχει ως στόχο να προβάλλει την Ελλάδα ως έναν διαρκώς εξελισσόμενο και βιώσιμο προορισμό διακοπών 365 ημέρες το χρόνο.

Ταυτόχρονα εμπλουτίζει δυναμικά τη στρατηγική προσέγγισης ταξιδιωτικού κοινού όλων των ηλικιών από όλο τον κόσμο.

Η ταινία «Greece. More than the eye can see», διάρκειας ενός λεπτού, δημιουργήθηκε με χρήση της τεχνικής 2D και είναι διαθέσιμη χωρίς τίτλους και με τίτλους (infographics) σε δύο γλώσσες (αγγλικά και γερμανικά). Παρουσιάζει τη σημαντική ποικιλία τοπίων και δραστηριοτήτων που η χώρα μπορεί να προσφέρει σε κάθε ταξιδιώτη, εμπνευσμένη από γνωστές και άγνωστες τοποθεσίες από όλη τη χώρα. Το animation βασίζεται σε ευφάνταστες μεταβάσεις που συμπληρώνουν τα στυλιζαρισμένα σχέδια. Ζωντανεύοντας επιλεκτικά στοιχεία από κάθε σκηνή, δημιουργείται ένας κινούμενος καμβάς ταξιδιωτικών εμπειριών για όλους.

