Athens Fashion Week: Η γιορτή της μόδας για τέταρτη ημέρα στο Ζάππειο Μέγαρο

Έξι νέοι σχεδιαστές μόδας οι P.Anchor, Christina Manelidi, L’amour et L’ame atelier, Blue, Sifis Stathakis, Ioannis Koulouris και οι σπουδαστές του ΙΕΚ ALFA υπό την καθοδήγηση και το creative direction του Λάκη Γαβαλά παρουσιάζουν ένα πρωτοποριακό show, την τρίτη ημέρα του Athens Fashion Week στο Ζάππειο Μέγαρο.

Οι διαγωνιζόμενοι στο Athens Fashion Week στο Ζάππειο Μέγαρο διεκδικούν τέσσερα πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter, Best New Designer και το Gadget of the Year.

Η μέρα ολοκληρώνεται με την Irene Angelopoulos και την SS’ 24 haute couture συλλογή.