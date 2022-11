Η ιστορία αγάπης της νεαρής Μάρεν (Τέιλορ Ράσελ), που μαθαίνει να επιβιώνει στο περιθώριο, και του Λι (Τιμοτέ Σαλαμέ), ενός τυχοδιώκτη και απόκληρο νέου.

Οι δυο τους διασταυρώνονται και βιώνουν τη δική τους οδύσσεια μέσα από κρυμμένα περάσματα, παράδρομους και καταπακτές με φόντο την Αμερική του Ρόναλντ Ρίγκαν. Όλοι οι δρόμοι τους οδηγούν στο τρομαχτικό παρελθόν τους και στην τελική δοκιμασία που θα καθορίσει αν η αγάπη τους μπορεί να αντέξει τη διαφορετικότητα τους.

Σχετικά με την ταινία

Το αποσχιστικό ταξίδι της ταινίας ξεκινάει τη δεκαετία του ’80 με τη νεαρή Μάρεν που κουβαλάει ένα μυστικό και μία ανεξήγητη πείνα πέρα από τις ανθρώπινες νόρμες. Ανίκανη να είναι σαν τους άλλους, μετακομίζει από πόλη σε πόλη και νιώθει σαν μία χαμένη απόκληρη.

Όταν ο πατέρας της αποφασίζει ότι δεν μπορεί πια να τη βοηθάει, η Μάρεν δεν έχει παρά να ξεκινήσει το ταξίδι της μόνη της. Τότε ανακαλύπτει ότι δεν είναι μόνη. Υπάρχουν κι άλλοι σαν εκείνη. Άλλοι που έχουν την ίδια ακατανίκητη ανάγκη. Άλλοι όπως ο Λι, ένας επαναστάτης από μία κωμόπολη, που τη βοηθάει να επιβιώσει, που δένεται μαζί της, που βλέπει πέρα από τις απαγορευμένες επιθυμίες της, ακόμα κι όταν γίνονται επικίνδυνα ευάλωτοι ο ένας απέναντι στον άλλον.

Παρόλο που οι συνθήκες της σχέσης τους είναι ανατριχιαστικά θριλερικής φύσης, ο Γκουαντανίνο οδηγεί την ιστορία της Μάρεν και του Λι πέρα από το είδος του θρίλερ. Οι ορέξεις τους δεν παρουσιάζονται ως τερατώδεις ή γοτθικές, αλλά ως αναπόφευκτες και μοιραίες.

Όσο εκτυλίσσεται η οδύσσεια τους, η ιστορία τους -μέσα από τις αφοπλιστικά συναισθηματικές ερμηνείες του σούπερ σταρ Τιμοτέ Σαλαμέ και της ανερχόμενης Τέιλορ Ράσελ- μεταμορφώνεται σε κάτι άλλο: ένα απελευθερωτικό οδοιπορικό δύο νέων που ψάχνουν την ταυτότητα τους και κυνηγούν την ομορφιά σε έναν επικίνδυνο κόσμο που δεν τους ανέχεται.

Για τον σκηνοθέτη, η λαχτάρα των χαρακτήρων για τη σάρκα, όσο αιφνίδια και απειλητική κι αν είναι, δεν έχει να κάνει με τα ταμπού ή το σοκ που προκαλεί, αλλά ακριβώς το αντίθετο: δίνει έμφαση σε εκείνους που είναι χαμένοι, που δεν ταιριάζουν πουθενά και πρέπει να περιπλανιούνται στο περιθώριο, σε εκείνους που η κοινωνία έχει απορρίψει, αλλά που βρίσκουν αποδοχή ο ένας στον άλλον. Η ταινία, λέει ο σκηνοθέτης, είναι μία ταινία «για την απίθανη αγάπη, για τους απόκληρους και για το όνειρο του να βρεις πού ανήκεις».

Ο σκηνοθέτης συνεχίζει, «είναι μία ιστορία για δύο νέους ανθρώπους που ανακαλύπτουν ότι δεν υπάρχει σπίτι για αυτούς, οπότε πρέπει να το επινοήσουν οι ίδιοι. Η Μάρεν και ο Λι ψάχνουν την ταυτότητα τους υπό ακραίες συνθήκες, αλλά τα ερωτήματα που θέτουν είναι πανανθρώπινα: Ποιος είμαι και τι θέλω; Πώς μπορώ να ξεφύγω από το πεπρωμένο; Πώς μπορώ να συνδεθώ με τον άλλον;».

Ίσως μόνο ο Λούκα Γκουαντανίνο (“Call Me By Your Name”) να κατέχει την τρυφερή ματιά που αποθεώνει μία σκοτεινή εφηβική ιστορία αγάπης, μία ανατριχιαστική περιπέτεια ενηλικίωσης και ένα οδοιπορικό στις μεσοδυτικές πολιτείες της Αμερικής ακολουθώντας τα χνάρια δύο ερωτευμένων απόκληρων. Και ίσως μόνο ένα εύθραυστο δίδυμο όπως η Τέιλορ Ράσελ (Waves), και ο Τιμοτέ Σαλαμέ (“Call Me by Your Name”, “Dune”) να μπορούν να ενσαρκώσουν με ευαισθησία δύο περιθωριακούς εφήβους της δεκαετίας του ’80, δύο παρίες που μοιράζονται μία επιτακτική και απαγορευμένη πείνα που τους τους απομονώνει και τους καταδιώκει, ενώ το μόνο που θέλουν είναι να βρουν ένα σπίτι, ένα μέρος για να ανήκουν κάπου.

Η νέα ταινία του Ιταλού δημιουργού, που τον οδήγησε για πρώτη φορά σε αμερικανικό έδαφος, κινείται στο είδος του τρόμου για να μιλήσει με τη δική του λυρική γλώσσα για τη διαφορετικότητα, την ανακάλυψη της προσωπικής ταυτότητας και τη σκοτεινή λάμψη του νεανικού έρωτα.

Σε αυτή τη ρομαντική ιστορία για έναν αγνό έρωτα και μία άγρια πείνα και δίπλα στο αφοπλιστικό πρωταγωνιστικό δίδυμο εμφανίζονται οι Μαρκ Ράιλανς, Τζέσικα Χάρπερ, Αντρέ Χόλαντ, Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, Φρανσέσκα Σκορσέζε, Κλόε Σεβινί και ο Μάικλ Στούλμπαργκ.

Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο

Σενάριο (βασισμένο σε μυθιστόρημα της Καμίλ ντε Άντζελις): Ντέιβιντ Κάσγκανιτς

Πρωταγωνιστούν: Τιμοτέ Σαλαμέ, Τέιλορ Ράσελ, Μαρκ Ράιλανς, Τζέσικα Χάρπερ, Αντρέ Χόλαντ, Ντέιβιντ Γκόρντον Γκριν, Φρανσέσκα Σκορσέζε, Κλόε Σεβινί, Μάικλ Στούλμπαργκ

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Αρσένι Κατσατούραν

Μοντάζ: Μάρκο Κόστα

Σκηνογραφία: Έλιοτ Χοστέτερ

Κοστούμια: Τζούλια Πιερσάντι

Μουσική: Τρεντ Ρέζνορ, Άτικους Ρος

Ημερομηνία Εξόδου: 24 Νοεμβρίου 2022

Διάρκεια: 1 ώρα και 48 λεπτά