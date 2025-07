Σαρλίζ Θερόν: «Πρόσφατα έκανα one night stand με έναν 26χρονο και ήταν καταπληκτικά»

Σε αποκαλύψεις που δεν συνηθίζει προχώρησε η ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν μιλώντας για την προσωπική της ζωή.

Η ηθοποιός Σαρλίζ Θερόν φιλοξενήθηκε στο podcast Call Her Daddy και όσα είπε έχουν συζητηθεί. «Έχω κάνει one night stand τρεις φορές σε όλη μου τη ζωή. Αλλά το έκανα πρόσφατα με έναν 26χρονο και ήταν γ@@@@@@α εκπληκτικό. Και δεν το είχα κάνει ποτέ ξανά αυτό. Ήμουν “ω, αυτό είναι τέλειο».

Άκρως απελευθερωμένη η ηθοποιός μίλησε έτσι όπως ακριβώς αισθανόταν. «Μόλις πρόσφατα γ@@@@α… έναν 26χρονο και ήταν καταπληκτικά. Κάνω τώρα αυτό το είδος του σεξ που δεν έκανα ποτέ όταν ήμουν 20 ή 30 χρονών. Εμείς θα πρέπει να μπορούμε να λέμε “άντε γ@@@@@υ…, θα έχω εγώ οργασμό”».

Όπως αποκάλυψε η ηθοποιός χρησιμοποιεί την εφαρμογή γνωριμιών Raya, μολονότι δεν υποστηρίζει ένθερμα αυτή την επιλογή: «Οι εφαρμογές γνωριμιών είναι φρικιαστικές. Δεν είναι δύσκολο (σ.σ. να βρεις σύντροφο), είναι σαν ένα γ@@@@@@ο σόου. Συγγνώμη αγόρια, όχι».

Η Θερόν μάλιστα έδωσε κάποιες συμβουλές για το πώς οι άνδρες μπορούν να βελτιώσουν τα προφίλ τους στις εφαρμογές γνωριμιών, αποκαλύπτοντας ότι «δεν προσπαθεί να είναι κακιά» αλλά μάλλον προσπαθεί να βοηθήσει.

