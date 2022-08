Η διάσημη ηθοποιός ερωτικών ταινιών, Brandi Love, βρίσκεται στην Αθήνα και δηλώνει κατενθουσιασμένη από το ταξίδι της στη χώρα μας αλλά και τους… θαυμαστές της που την αναγνωρίζουν και της ζητούν να βγάλει μια φωτογραφία μαζί τους.

Η Brandi Love είχε ανακοινώσει στα social media ότι θα κάνει ένα σύντομο ταξίδι και τελικά αποκάλυψε ότι βρίσκεται στην Αθήνα, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη. Αν και, όπως δηλώνει η ίδια, δυσκολεύεται να συνηθίσει την ώρα στην Ελλάδα, ανέβασε περισσότερες φωτογραφίες από την Αθήνα και το Μουσείο της Ακρόπολης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, απαντώντας και σε έναν ακόλουθό της στο Twitter, στην ερώτηση αν την αναγνωρίζουν συχνά όταν βρίσκεται εκτός των ΗΠΑ, η Brandi Love είπε ότι «νομίζω έχω βγάλει περισσότερες φωτογραφίες με θαυμαστές στην Ελλάδα από όσες συνήθως βγάζω στις ΗΠΑ. Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία».

Αλλά η ανάρτηση που δημιούργησε περισσότερο… αίσθηση είναι αυτή που ανέφερε τις ελληνικές αρχές, γράφοντας ότι αστυνομικοί αλλά και στρατιωτικοί της μίλησαν και την ευχαρίστησαν για τη βοήθειά της σε δύσκολες στιγμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

I think I’ve taken more photos with “fans” in Greece than I typically do in the USA. It’s been a wild experience. https://t.co/6aQJMLLZBH