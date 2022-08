Μετά τα αποκαλυπτήρια των αγαλμάτων των Γουόλτερ Γουάιτ και Τζέσι Πίκμαν από τη σειρά «Breaking Bad» στην πόλη Αλμπουκέρκη, οι αντιδράσεις των πολιτών ήταν θετικές. Ωστόσο, τα αγάλματα της πετυχημένης σειράς, δεν φαίνεται να άρεσαν το ίδιο στους συντηρητικούς.

Δύο χάλκινα αγάλματα του Γουόλτερ Γουάιτ και του μαθητή και συνεργάτη του, Τζέσι Πίκμαν, αποκαλύφθηκαν κατά τις αρχές Αυγούστου στο Συνεδριακό Κέντρο Αλμπουκέρνι, την πόλη που γυρίστηκε το «Breaking Bad».

Αν και οι πολίτες ενθουσιάστηκαν με τα αγάλματα, καθώς ολόκληρη η πόλη έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της σειράς, δεν είχαν όλοι την ίδια αντίδραση.

Οι συντηρητικοί υποστήριξαν πως η εν λόγω κίνηση μοιάζει σαν «να υποστηρίζει κανείς τους εμπόρους μεθαμφεταμίνης». Μάλιστα, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, Έντι Αραγκόν και ο πολιτειακός εκπρόσωπος, Ροντ Μοντόγια, τόνισαν σε δηλώσεις τους πως τα αγάλματα αυτά στέλνουν λάθος μηνύματα για το ποιους θα πρέπει να τιμούν οι πολίτες της κοινότητας.

