Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) παντρεύτηκε τον αγαπημένο της Σαμ Ασγκάρι και, όπως μεταδίδει το ΤΜΖ, στον γάμο προκλήθηκε αναστάτωση αφού ο πρώην σύζυγός της προσπάθησε να «χαλάσει» την τελετή εισβάλλοντας στον χώρο.

Η γνωστή τραγουδίστρια της ποπ γνωρίστηκε το 2016 με τον Αμερικανο-Ιρανό Σαμ Ασγκάρι, μοντέλο και ηθοποιό, και ανακοίνωσαν τους αρραβώνες τους τον Σεπτέμβριο του 2021.

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) είχε αναρτήσει και στα social media φωτογραφίες από το διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Ο κακός χαμός που προκλήθηκε στον τρίτο γάμο της Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) μεταδόθηκε και στα social media, αφού ο Τζέισον Αλεξάντερ έκανε live στο Instagram.

«Είναι η πρώτη μου σύζυγος, η μοναδική μου σύζυγος. Είμαι ο πρώτος σύζυγός της, ήρθα για να μπω στον γάμο» ακούγεται να λέει ο πρώην σύζυγος της.

Σύμφωνα με το ΤΜΖ, οι άνδρες της αστυνομίας συνέλαβαν τον Τζέισον Αλεξάντερ, ο οποίος παντρεύτηκε με την (Britney Spears) το 2004, και τώρα κατηγορείται για παραβίαση και βανδαλισμούς.

Το ένταλμα είναι σε βαθμό κακουργήματος καθώς κατηγορείται και για κλοπή σε άλλη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Britney Spears' ex-husband Jason Alexander breaks into her home and crashes her wedding on Instagram Live:



“Where’s Britney? I'm here to crash the wedding.” pic.twitter.com/rgTjE0mmVe