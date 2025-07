Ετοιμασίες για τη νέα ταινία «Hot Wheels» – Επτασφράγιστο μυστικό οι λεπτομέρειες της πλοκής

Ο Τζον Μ. Τσου (Jon M. Chu), αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στο μαγικό κόσμο του Οζ, ετοιμάζεται για το επόμενο πρότζεκτ του. Θα σκηνοθετήσει μια live-action ταινία «Hot Wheels» για τη Warner Bros.

Βασισμένη στα διάσημα παιχνίδια της Mattel, η ταινία δράσης υψηλών οκτανίων θα παρουσιάσει «μερικά από τα πιο δημοφιλή και λαμπερά μοντέλα στον κόσμο», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου. Οι λεπτομέρειες της πλοκής είναι προς το παρόν επτασφράγιστο μυστικό.

«Τα “Hot Wheels” ήταν πάντα κάτι περισσότερο από ταχύτητα — αφορούν τη φαντασία, τη σύνδεση και τη χαρά του παιχνιδιού», ανέφερε σε δήλωσή του ο διάσημος σκηνοθέτης.

«Το να μεταφέρουμε αυτό το πνεύμα στη μεγάλη οθόνη είναι μια απίστευτη πρόκληση. Είμαι ενθουσιασμένος που θα […] δημιουργήσω μια περιπέτεια που θα τιμά την κληρονομιά των ‘Hot Wheels’, ενώ ταυτόχρονα θα τα οδηγήσει σε ένα εντελώς νέο σημείο», συμπλήρωσε.

Από τότε που η ταινία «Barbie» κατέκτησε το κοινό με εισπράξεις άνω του 1,40 δισεκατομμυρίου δολαρίων, η εταιρεία-κολοσσός άρχισε να αναζητά έμπνευση για τη μεγάλη οθόνη, σε κάθε είδους παιδικά παιχνίδια. Κινηματογραφικές εκδοχές των Barney, Polly Pocket, Rock ‘Em Sock ‘Em Robots και του παιχνιδιού καρτών Uno βρίσκονται ήδη στα σκαριά.

Οι Τζούελ Τέιλορ (Juel Taylor) και Τόνι Ρέτενμαϊερ (Tony Rettenmaier), οι οποίοι συνεργάστηκαν στις ταινίες «Creed II» και «They Cloned Tyrone» του Netflix αναλαμβάνουν να γράψουν το σενάριο ενώ η εταιρεία του Τζέι Τζέι Εϊμπραμς (J.J. Abrams), Bad Robot Productions και η Electric Somewhere του σκηνοθέτη, θα είναι στη παραγωγή.

Σύμφωνα με το Variety, o Τζον Μ. Τσου, έχει συνδέσει το όνομά του και με άλλα κινηματογραφικά πρότζεκτ, συμπεριλαμβανομένης μιας περιπέτειας κινουμένων σχεδίων βασισμένης στα δημοφιλή Play-Doh και της βιογραφικής ταινίας, για την ποπ σταρ Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears).

Επιπλέον έχει αναλάβει την μεταφορά στη μεγάλη οθόνη το αγαπημένο παιδικό βιβλίο του Dr. Seuss, «Oh, the Places You’ll Go!» όπως και το μιούζικαλ «Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat».