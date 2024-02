Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συγκινήθηκαν και άλλοι ταυτίστηκαν με την Celine Dion την στιγμή που την είδαν να βγαίνει στην σκηνή των Grammy υποβασταζόμενη προκειμένου να απονείμει το βραβείο που είχε πάρει και η ίδια στην Τέιλορ Σουίφτ.

Η διάσημη τραγουδίστρια, Σελίν Ντιόν αποκάλυψε τον Δεκέμβριο του 2022 ότι πάσχει από τη σπάνια νευρολογική διαταραχή Σύνδρομο του Δύσκαμπτου Ατόμου (Stiff Person Syndrome-SPS), μια ανίατη ασθένεια, που χαρακτηρίζεται από κυμαινόμενη μυϊκή ακαμψία στον κορμό και τα άκρα και αυξημένη ευαισθησία σε ερεθίσματα όπως ο θόρυβος και το άγγιγμα.

«Σας ευχαριστώ όλους. Σας αγαπώ. Είστε πανέμορφοι. Όταν σας λέω ότι είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, το εννοώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Όσοι είναι ευλογημένοι να βρίσκονται στην τελετή των Grammy, δεν θα πρέπει ποτέ να θεωρούν δεδομένη την αγάπη και τη χαρά που φέρνει η μουσική στις ζωές μας και σε όλο τον κόσμο.

Και τώρα με μεγάλη χαρά θα παρουσιάσω το Grammy που πριν από 27 χρόνια μου έδωσαν η Νταιάνα Ρος και ο Στινγκ, αυτό για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς» είπε η Σελίν Ντιόν.

Το X στην κυριολεξία κατακλύστηκε από λόγια αγάπης και συμπαράστασης αλλά και από σχόλια από ανθρώπους που έχουν το ίδιο σύνδρομο με την διάσημη τραγουδίστρια.

In spite of recent health issues, #CelineDion emotionally graced the Grammy stage. She gave the Album of the Year trophy to Taylor Swift.#Choice411 #GRAMMYs2024 #TheChoiceBrunch pic.twitter.com/NpjBqR5qFh