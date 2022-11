Η αγαπημένη εποχή μικρών και μεγάλων πλησιάζει, καθώς μετράμε, πλέον, αντίστροφα για τα Χριστούγεννα! Φέτος όχι μόνο θα χορέψουμε, θα φάμε και θα πιούμε, αλλά και θα δημιουργήσουμε.

Οι περισσότεροι από εμάς αγαπάμε τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, καθώς όταν το σπίτι μας είναι όμορφα διακοσμημένο και γιορτινό, φτιάχνει αυτόματα και η διάθεσή μας. Πόσω μάλλον όταν είμαστε εμείς οι δημιουργοί των στολιδιών: η ευχαρίστηση και η ομορφιά διπλασιάζεται. Το μυστικό της επιτυχίας; Αρκετή όρεξη και απλά καθημερινά υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας.

Ας μαζευτούμε, λοιπόν, γονείς, παιδιά και φίλοι και ας ξεκινήσουμε να δημιουργούμε!

1) 3D δέντρο από ζυμαρικά

Τι θα χρειαστούμε;

Χαρτόνι

Κόλλα ή χαρτοταινία

Ζυμαρικά της προτίμησης μας

Ακρυλικά χρώματα ή σπρέι

Εκτέλεση:

Για να φτιάξουμε το υπέροχο αυτό χριστουγεννιάτικο δέντρο από ζυμαρικά, θα χρειαστεί απλώς να κυλήσουμε ένα κομμάτι χαρτόνι, σχηματίζοντας έναν κώνο. Στη συνέχεια, κολλάμε τις άκρες μεταξύ τους, ώστε να σταθεροποιηθεί η βάση μας. Τοποθετώντας μικρή ποσότητα κόλλας σε κάθε ζυμαρικό, αρχίζουμε και τα κολλάμε περιμετρικά πάνω στη βάση.

Μόλις τελειώσουμε, βάφουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μας με σπρέι, ή ζωγραφίζουμε κάθε ζυμαρικό με διαφορετικό χρώμα, για ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Προσθέτουμε και λίγο glitter, γιατί γιορτές είναι… και ένα μακαρόνι «παπιγιόν» για αστέρι!

2) Δεντράκια από κουκουνάρι

Τι θα χρειαστούμε;

Κουκουνάρ

Κόλλα

Ακρυλικά χρώματ

Φελλό ή χαρτόνι

Κορδέλες ή glitter για την διακόσμηση

Εκτέλεση:

Αρκετά απλή και όμορφη κατασκευή, και πιστέψτε μας, το βίντεο αδυνατεί να αναδείξει την ομορφιά του στολιδιού αυτού! Ξεκινώντας, κόβουμε τους φελλούς του κρασιού στη μέση ή σχηματίζουμε με το χαρτόνι την βάση μας. Έπειτα κολλάμε τον μισό φελλό ή την βάση στον πάτο του κουκουναριού και βάφουμε προσεκτικά τις άκρες του στα χρώματα που επιθυμούμε.

Το μόνο που μένει τώρα είναι ένα αστέρι! Μπορούμε να κόψουμε από ένα χαρτόνι ή να αγοράσουμε ένα μικρό ξύλινο αστεράκι για να είναι πιο ομοιόμορφο με τα υπόλοιπα υλικά της κατασκευής μας. Last but not least: πολύ glitter και φιογκάκια!

3) Στεφάνι από χριστουγεννιάτικες καραμέλες

Τι θα χρειαστούμε;

20 ζαχαρωτά σε σχήμα μπαστουνιού

Κορδέλα

Χιονονιφάδα ή αστέρι από χαρτόνι ή ξύλο

Εκτέλεση:

Τακτοποιούμε τα ζαχαρωτά σε ζευγάρια δίπλα δίπλα και δένουμε κάθε ζευγάρι με κορδέλα, πλάτη με πλάτη. Προσοχή! Δεν κολλάμε τα ζαχαρωτά με ζεστή κόλλα, γιατί οι καραμέλες θα λιώσουν. Έπειτα, με ένα πιστόλι ζεστής κόλλας κολλάμε στο κέντρο του στεφανιού ένα μεγάλο διακοσμητικό, όπως ένα αστέρι ή μια χιονονιφάδα από ξύλο (θα κρατήσει και τα ζαχαρωτά μαζί).

Μπορούμε, επίσης, να τοποθετήσουμε ή να κρεμάσουμε μικρά, στρογγυλά στολίδια σε κάθε ζευγάρι από το ζαχαροκάλαμο. Και αυτό ήταν… το τέλειο διακοσμητικό για πόρτα ή τον τοίχο, είναι έτοιμο!

Πηγή: jessicafwalker.com