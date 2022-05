Την ώρα που οι απανταχού θαυμαστές της μουσικής – και όχι μόνο – περιμένουν με ανυπομονησία τη Eurovision 2022 στο Τορίνο της Ιταλίας, τα προβλήματα ξεκίνησαν ήδη από τις πρόβες, σε σχέση με τη σκηνή της διοργάνωσης, κάτι που τελικά κατέληξε σε φιάσκο.

Το φιάσκο έχει να κάνει με τον «κινητικό ήλιο» της σκηνής της ιταλικής Eurovision 2022. Πιο συγκεκριμένα, η σκηνή που θα εμφανιστούν οι χώρες είχε ονομαστεί ως «ο ήλιος μέσα μας», όμως τώρα αυτός ο ήλιος θα παραμείνει ακίνητος επειδή χάλασε και «δεν υπάρχει χρόνος να το φτιάξουμε», σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των Rai και EBU.

«Από φωτεινός ήλιος κατέληξε σε ουράνιο τόξο του θανάτου», γράφουν οι χρήστες των social media, κατακρίνοντας τις προετοιμασίες για τη διοργάνωση της φετινής Eurovision, αφού ο «ήλιος» καλύπτει το κέντρο της υπόλοιπης σκηνής, με αποτέλεσμα να κρύβονται γραφικά και να χαλάει η σκηνική παρουσία που είχαν σχεδιάσει πολλές χώρες.

Το πρόβλημα παραμένει, παρά τις προσπάθειες των συμμετοχών να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες της σκηνής. Γιατί, όχι μόνο δεν κινείται ο «ήλιος» αλλά φαίνεται κιόλας να έχει καεί, με αποτέλεσμα να δουλεύουν μόνο οι ξεχωριστοί προβολείς που είχαν τοποθετηθεί πάνω του και το υπόλοιπο σκηνικό να παραμένει μαύρο.

Στην ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού της Eurovision στο Instagram, ο «κινητικός ήλιος» θα φαινόταν κάπως έτσι:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Τελικά, όμως, φαίνεται κάπως έτσι, με τον παρακάτω χρήστη του Twitter να κάνει λόγο για μια «πραγματική ειρωνία», όπου ο «ήλιος» της σκηνής καλύπτει τον ήλιο των γραφικών της πίσω γιγαντοοθόνης:

This video truly sums up the big mess of this year’s #Eurovision ▶️ Malta bringing a huge LED sun… blocked by the sun in the stage, that is now a black hole.



The Eurovision Gods have a wicked sense of humorpic.twitter.com/MWlC6lSLJG — The EuroIcon (@euroicon) May 3, 2022

Στην ανακοίνωσή της, η EBU σημειώνει: «Κατά τη διάρκεια των τεχνικών δοκιμών στο Τορίνο, η ομάδα παραγωγής αντιμετώπισε προβλήματα σχετικά με το πόσο χρόνο χρειάζεται για να ρυθμίσει τον ήλιο σε διαφορετικές θέσεις στο χρονικό διάστημα μεταξύ των διαφορετικών εμφανίσεων των χωρών.

Έτσι, μαζί με τον οικοδεσπότη RAI (ιταλική τηλεόραση), αποφασίστηκε ότι ο ήλιος θα παραμείνει στην ίδια θέση και στα 40 τραγούδια, για να διασφαλιστεί ένας δίκαιος ανταγωνισμός για όλες τις συμμετέχουσες χώρες».

Ωστόσο, οι χρήστες των social media κριτικάρουν το φιάσκο της σκηνής:

Someone posted Sam Ryder's staging to Reddit I'M CRYING 😩 #Eurovision pic.twitter.com/XHuSYHNrmq — Priyant 👨🏾‍🚀 (@Priyant1987) May 4, 2022

The sun is really not helping Romania 😂 #Eurovision pic.twitter.com/sRGhCqIfxb — Matthew Joyce 🎤 (@MatthewwJoyce) May 3, 2022

Now I'm wondering what S10's staging could have looked like had the LED sun arches behind her been able to move as initially planned. It would have been an ICONIC moment! 🧡



Rai & the EBU, fix the stage for the live shows or else… 🔪🔪🔪#Eurovision pic.twitter.com/fZGB6LfmWv — Davin 🇮🇩 (@des__cribe) April 30, 2022

Ωστόσο, φαίνεται πως η ελληνική συμμετοχή έχει ήδη προσαρμοστεί στις συνθήκες του ακούνητου και… σβηστού «ήλιου» της σκηνής, καθώς η Αμάντα Γεωργιάδη εντυπωσίασε στις πρόβες της και με τους χρήστες του Twitter να λένε ότι «τίποτα δεν τη σταματά».

Even the sun isn't stopping her I LOVE YOU AMANDA 😭💗💗 #EUROVISION pic.twitter.com/zeFNkYUa45 — PanagiotisDldms 🇵🇱🇨🇿🇬🇧🇬🇷🇮🇪 (@PannySanta) May 4, 2022

Η Eurovision 2022 προβάλλεται από την ΕΡΤ με τους δύο ημιτελικούς στις 10 και 12 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό, το Σάββατο 14 Μαΐου.