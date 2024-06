«First time» στην Ελλάδα, με εκπλήξεις και νέο τραγούδι οι Coldplay – Ο… δεκάλογος για τη μεγάλη βραδιά στο ΟΑΚΑ

Οι ώρες μετρούν αντίστροφα μέχρι την συναυλία της χρονιάς όπου οι Coldplay θα εμφανιστούν απόψε (08.06.2024) στο ΟΑΚΑ, με τις πληροφορίες να τους θέλουν να ερμηνεύουν το νέο τους τραγούδι για…πρώτη φορά!

Τα τελευταία 24ωρα το κορυφαίο συγκρότημα βρίσκεται στην Αθήνα και προετοιμάζεται για τις 2 back to back συναυλίες που θα δώσει στο ΟΑΚΑ σήμερα και αύριο. Σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και τους Έλληνες φανς, κατά τη διάρκεια του χτεσινού soundcheck, οι Coldplay πρόβαραν το νέο τους τραγούδι «First Time» και αναμένεται να δούμε αν η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα στην οποία θα το ερμηνεύσουν live.

Στον επίσημο λογαριασμό των Colplay ανέβηκε χτες ένα βίντεο teaser με τον frontman, Chris Martin να τραγουδά μπροστά από μία ρόδα Λούνα Παρκ. «Πρώτη φορά», γράψει η λεζάντα της ανάρτησης, δηλαδή τον τίτλο του τραγουδιού «First time».

Αμέσως μόλις ανέβηκε το βίντεο, χιλιάδες φανς «έτρεξαν» στα σχόλια για να εκφράσουν την αγάπη και τον ενθουσιασμό που το αγαπημένο τους συγκρότημα θα κυκλοφορήσει νέο τραγούδι.

«Δεν το πιστεύω επιτέλους!», «Τα παιδιά επέστρεψαν, Θεέ μου», «Α! Δεν μπορώ να περιμένω, ραντεβού στη Βιέννη Colplay!», είναι κάποια από τα σχόλια που άφησαν οι θαυμαστές κάτω από το post.

Πριν 4 μέρες, ο λογαριασμός του συγκροτήματος στο X (πρώην Twitter), άφησε άλλο υπονοούμενο για το νέο single γράφοντας: «Ίσως για πρώτη φορά;».

maybe for the first time? 🌷