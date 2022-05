Ηθοποιός του Game of Thrones μήνυσε την παραγωγή για τραυματισμούς που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων το 2018. Πρόκειται για την κασκαντέρ Casey Michaels που συμμετείχε στην όγδοη σεζόν της δημοφιλούς σειράς του HBO.

Πληροφορίες του Variety αναφέρουν ότι η ηθοποιός που συμμετείχε στα γυρίσματα του Game of Thrones υπέστη «σοβαρό κάταγμα στον αριστερό αστράγαλο» και έκτοτε έχει υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στο πόδι, όπου της τοποθέτησαν βίδες. Η μήνυση κατά της Fire & Blood Productions, η οποία ανήκει στο HBO, υποβλήθηκε από την Casey Michaels το 2021 και ζητά αποζημίωση σχεδόν 5 εκατ. δολάρια.

Όπως υποστηρίζει η Casey Michaels, υπέστη σοβαρό κάταγμα ενώ γύριζε μια σκηνή στο τρίτο επεισόδιο, στην οποία ήταν ντυμένη ως Wight και έπρεπε να βγει από την άκρη μιας κεκλιμένης οροφής. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, μια ομάδα 28 ατόμων έλαβε οδηγίες να βγει από την οροφή ύψους σχεδόν 3,5 μέτρων «σαν να μην γνώριζαν ότι ακολουθούσε πτώση, σύμφωνα με τη φύση των Wights που μοιάζουν με ζόμπι».

H κασκαντέρ προσγειώθηκε πρώτα σε ένα κουτί κάτω από την εξέδρα, η οποία αποτελούνταν από χαρτόκουτα και χαλάκια προστασίας από την πρόσκρουση. «Από τη φύση τους, ωστόσο, τα χαρτόκουτα δεν είναι ανθεκτικά και καταστρέφονται όταν ο κασκαντέρ προσγειώνεται στην εξέδρα και επίσης καθώς κάθε ηθοποιός σκαρφαλώνει από τα ίδια κουτιά μετά την προσγείωση», ισχυρίζεται η Casey Michaels στην μήνυση της.

Μετά το ατύχημα στο σετ, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety, η ηθοποιός έχει υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις στο αριστερό πόδι, όπου της τοποθέτησαν βίδες. Υποβλήθηκε επίσης σε «μακροχρόνια, εντατική» φυσιοθεραπεία, ενώ νοσηλευόταν για κατάθλιψη και τραύμα.

Προς υπεράσπισή της, η Fire & Blood Productions ισχυρίζεται ότι η Michaels δεν εκτέλεσε το κόλπο σύμφωνα με τις οδηγίες και, αντίθετα, έπεσε από την οροφή με άκαμπτο ή κατακόρυφο τρόπο.

