Οι κόντρες που «ανοίγουν» ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ εναντίον όλων όσων ισχυρίζονται ότι τους πλήγωσαν, στο ντοκιμαντέρ τους «Harry & Meghan» που προβάλλεται στο Netflix, καλά κρατούν. Τώρα, ο γνωστός Βρετανός δημοσιογράφος, Πιρς Μόργκαν, τους ειρωνεύεται για την «εισβολή τους στην ιδιωτικότητά του».

Ο Πιρς Μόργκαν είναι ένας από τους πιο γνωστούς και πολωτικούς δημοσιογράφους της Βρετανίας και ένας από αυτούς που σχολιάζουν περισσότερο το «Harry & Meghan», το ντοκιμαντέρ της ζωής του Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στο Netflix. Γι’ αυτό και οι Δούκες του Σάσεξ κάνουν αρκετές αναφορές στο πρόσωπό τους, στα άτομα που «φταίνε για τον εκδιωγμό τους» από τη Βρετανία.

Γνωστός για τις καυστικές ατάκες και απόψεις του, ο Πιρς Μόργκαν έγραψε στο Twitter: «Το όνομά μου ακούγεται/αναφέρεται τακτικά στον μαραθώνιο κλάματος της Μέγκαν στο Netflix. Νιώθω τραυματισμένος από αυτή την τρομερή παραβίαση της ιδιωτικής μου ζωής».

Αφορμή για αυτό το ειρωνικό tweet στάθηκε η στιγμή που ο Πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ συζητούσαν σε ένα επεισόδιο του ντοκιμαντέρ τους στο Netflix για τη στιγμή που τα βρετανικά media γύρισαν εναντίον τους. «Η Μέγκαν μετατρέπεται σε ροκ σταρ για τη βασιλική οικογένεια και δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό», είχε πει ο Πιρς Μόργκαν για την περιοδεία του ζευγαριού του Σάσεξ στην Αυστραλία.

I’m being regularly heard/quoted in this second instalment of the Megsflix whine-a-thon.

I’m traumatised by this terrible invasion of my privacy.