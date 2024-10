Hermes: Kelly και Birkin, οι συλλεκτικές και πανάκριβες τσάντες του οίκου και η ιστορία τους

Σάλος προκλήθηκε με τη χήρα του Γιαχία Σινουάρ που φέρεται να κρατά συλλεκτική τσάντα Hermès Birkin αξίας 32.000 δολαρίων σε βίντεο πριν από τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Η εν λόγω τσάντα της χώρας του Γιαχία Σουνάρ, βασικού αρχιτέκτονα της φονικής επίθεσης της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, που πιστεύεται ότι είναι μια Hermès Birkin, έχει τεθεί στο επίκεντρο εν μέσω της φτώχειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην Γάζα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο στρατός του Ισραήλ δημοσίευσε ένα βίντεο από τις 7 Οκτωβρίου 2023, που δείχνει την χήρα του Σινουάρ, να κρατά μέσα στα τούνελ της Γάζας, μία συλλεκτική τσάντα του διάσημου οίκου που σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα μοιάζει με μία Hermes Birkin.

Στο βίντεο φαίνεται να περπατά μαζί με τον σύζυγό της και πιθανά τα δύο τους παιδιά, κουβαλώντας προμήθειες που θα τους χρειαζόντουσαν για όσο διάστημα έμεναν εκεί, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ωστόσο κάποιοι επιμένουν ότι δεν πρόκειται για μια αληθινή τσάντα του διάσημου οίκου, αλλά για μια απομίμηση του διάσημου σχεδίου.

Ποιες είναι όμως οι συλλεκτικές και πανάκριβες τσάντες του οίκου Hermès που έχουν λατρέψει οι γυναίκες; Ας γνωρίσουμε την Hermès Kelly και την iconic Birkin.

Hermès Kelly, η αγαπημένη της Γκρέις Κέλι

Δημιούργημα του εμβληματικού σχεδιαστή Robert Dumas κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930, η εμβληματική τσάντα Hermès Kelly αναδείχθηκε σε ένα από τα διασημότερα κομμάτια του πολυτελούς οίκου και σημάδεψε την ιστορία της μόδας για πάντα αν και όταν πρωτοκυκλοφόρησε, ο σχεδιασμός της θεωρήθηκε ριζοσπαστικά καινοτόμος.

H Hermès Kelly παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 1935. Η ηθοποιός και πριγκίπισσα Γκρέις Κέλι ερωτεύτηκε το σχέδιο της Hermès αφού την κράτησε για πρώτη φορά στα χέρια της το 1955 στην ταινία του Άλφρεντ Χίτσκοκ «Το Κυνήγι του Κλέφτη» (To Catch a Thief).

Η ηθοποιός την λάτρεψε τόσο πολύ που συνέχισε να την κρατάει και εκτός γυρισμάτων, χρησιμοποιώντάς της για να κρύψει και την εγκυμοσύνη της το 1956. Οι φωτογραφίες έκαναν το γύρο του κόσμου και έφεραν την τσάντα στο προσκήνιο της ποπ κουλτούρας. η ζήτηση για την τσάντα Hermès αυξήθηκε εκθετικά. Αν και έγινε αμέσως γνωστή ως τσάντα Kelly, η Hermès τη μετονόμασε επίσημα σε «Kelly» το 1977.

Η Jane Birkin ή αλλιώς η μούσα για την Hermès Birkin bag

Η Birkin, συνώνυμο της απόλυτης και για πολλούς άπιαστης αίγλης γεννήθηκε μέσα από ένα σκίτσο πάνω σ’ένα χάρτινο σακουλάκι για τη ναυτία, σε μία πτήση της Air France προς Λονδίνο το 1981.

Η ηθοποιός και γνωστό style icon των ‘60s, Jane Birkin βρέθηκε μετά από μία απροσδόκητη αναβάθμιση της θέσης της να κάθεται δίπλα στον Γενικό Διευθυντή του Οίκου Hermès, Jean-Louise Dumas.

Η ίδια συνήθιζε να μεταφέρει τα πράγματά της στα ψάθινα καλάθια της, σήμα κατατεθέν της, κάτι που δεν ήταν ιδανικό για μία πτήση. Το περιεχόμενο της ασυνήθιστης χειραποσκευής της Birkin κύλησε στο πάτωμα μαζί με την ατζέντα Hermès της.

Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Τότε o ισχυρότερος άνδρας του οίκου την ρώτησε γιατί ταξιδεύει με μία ψάθινη τσάντα κι εκείνη του απάντησε ότι οι περισσότερες δερμάτινες τσάντες δεν ήταν πρακτικές, ούτε και κομψές.

Κάπως έτσι ξεκίνησαν από κοινού να αναζητούν ένα νέο σχέδιο, μία πρακτική τσάντα με το ιδανικό μέγεθος όπου θα μπορείς εύκολα να βρίσκεις τα πράγματά σου.

Τότε ο καλλιτεχνικός διευθυντής αστειεύτηκε πως θα έπρεπε να βρει μία τσάντα με θήκες, με την Jane Birkin να απαντά πως τη στιγμή που ο οίκος Hermès θα κατασκεύαζε μία τσάντα που θα ήταν πρακτική, ειδικά για μητέρες, θα ήταν κομψή και ασφαλής τότε θα απαρνιόταν μια για πάντα τα ψάθινα καλάθια της.

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, κυκλοφόρησε η πρώτη Birkin τσάντα, όπως ακριβώς την είχε φανταστεί η Βρετανίδα σταρ. Ειδικότερα, είχε μεγάλη χωρητικότητα, πράγμα που την έκανε ιδανική για τα ταξίδια, παράλληλα, ήταν ιδιαίτερα μίνιμαλ κάτι που η ίδια λάτρεψε και αποφάσισε να δανείσει το όνομά της. Το πρώτο της λανσάρισμα της έγινε το 1984.

Η ίδια, πάντως, σε συνέντευξή της δήλωσε χαριτολογώντας ότι φοβάται πως στον επικήδειό της θα μείνει στην ιστορία ως απλά αυτή που έχει το ίδιο όνομα με την τσάντα!

Όσο κι αν σήμερα είναι συνώνυμη της απόλυτης τσάντας που κάθε γυναίκα θα ήθελε να έχει στην γκαρνταρόμπα της, η φρενίτιδα για την it τσάντα ξεκίνησε μετά τη δεκαετία του ’90, και σε αυτό βοήθησε το «Sex and the City».

Χρειάστηκαν μόνο λίγες λέξεις του χαρακτήρα της Σαμάνθα Τζόουνς, που εκτόξευσαν τη ζήτηση. «Δεν είναι απλά μία τσάντα, είναι μία Birkin».

Η λογική της waiting list, την έκανε ακόμα πιο περιζήτητη. Σήμερα αυτή η έννοια έχει αντικατασταθεί από την πιο φιλική «wish-list».

Για τους πολύ ξεχωριστούς της πελάτες έχει επινοηθεί και η δυνατότητα ειδικής παραγγελίας, επιλέγοντας κάθε λογής εκκεντρικούς συνδυασμούς.