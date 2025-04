«Hung Up on a Dream»: Κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ για την ιστορία των «The Zombies»

Η εταιρεία διανομής Utopia ανακοίνωσε την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ρόμπερτ Σβάρτζμαν (Robert Schwartzman), «Hung Up on a Dream: The Zombies Documentary», στις αμερικανικές κινηματογραφικές αίθουσες.

Το ντοκιμαντέρ που έκανε το ντεμπούτο του στο φεστιβάλ South by Southwest 2023 (SXSW) παρουσιάζει την αξιοσημείωτη διαδρομή των «The Zombies», από τα εφηβικά τους χρόνια και τη δημιουργία του συγκροτήματος, μέχρι την καθιέρωσή τους ως ένα από τα σημαντικότερα ονόματα της ροκ μουσικής και την εισαγωγή τους στο Rock and Roll Hall of Fame.

«Δεν μπορώ να εκφράσω πόσο αγαπώ τους Zombies. Η μουσική τους με επηρέασε βαθιά από την εφηβεία μου. Οι ευφυείς ενορχηστρώσεις και η περίτεχνη σύνθεσή τους μου έδωσαν βάση στη μουσική που με βοήθησε να ξεκινήσω το δικό μου συγκρότημα, τους Rooney» δήλωσε ο σκηνοθέτης.

«Ως θαυμαστής και μουσικός, η ευκαιρία να κάνω μια ταινία για την 60χρονη και πλέον πορεία τους είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα και μια τεράστια τιμή. Πιστεύω ότι οι Zombies είναι ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα στην ιστορία και ανυπομονώ να μοιραστώ αυτή την ταινία με το κοινό!» συμπλήρωσε.

Το «Hung Up on a Dream» περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τα μέλη του συγκροτήματος, Colin Blunstone, Rod Argent, Hugh Grundy, Chris White και Paul Atkinson που έφυγε από τη ζωή το 2004.

Επιπλέον, φιλοξενεί μαρτυρίες από τα μέλη της ροκ μπάντας HAIM, καθώς και από τους Søren Kuch Neilsen, Steve Rodford και Tom Tooney.

Στην παραγωγή βρίσκονται ο σκηνοθέτης και ο Russell Wayne Groves, ενώ η λίστα των εκτελεστικών παραγωγών περιλαμβάνει πέρα των Argent και Blunstone, τους Tom Hanks, Rick Krim και Helen Atkinson, μεταξύ άλλων.

Ειδικές προβολές θα πραγματοποιηθούν στις 12 Μαΐου σε επιλεγμένες πόλεις των ΗΠΑ ενώ η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη και το Λος ‘Αντζελες στις 16 Μαΐου, σύμφωνα με το Deadline.