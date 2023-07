Για πρώτη φορά έπειτα από την περιπέτεια της υγείας, εξαιτίας μιας άγνωστης «ιατρικής επιπλοκής», που είχε τον Απρίλιο, ο ηθοποιός Τζέιμι Φοξ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση.

Σύμφωνα με τα πλάνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από το TMZ, ο Τζέιμι Φοξ εθεάθη χαμογελαστός καθώς έκανε κρουαζιέρα στον ποταμό Σικάγο με ένα εντυπωσιακό σκάφος. Ο ηθοποιός φορώντας μαύρα ρούχα και γυαλιά ηλίου φαινόταν να είναι σε καλή διάθεση, ενώ βρισκόταν πάνω στο σκάφος με άλλους δύο.

Ο Jamie Foxx μπήκε σε νοσοκομείο της Ατλάντα και παρέμεινε εκεί για τρεις εβδομάδες, ενώ βρισκόταν στα γυρίσματα της ταινίας «Back in Action» του Netflix στο πλευρό της Cameron Diaz. Επίσης είναι παρουσιαστής και εκτελεστικός παραγωγός από το 2017 του τηλεπαιχνιδιού «Beat Shazam» από την συχνότητα του Fox.

Ο έκτος κύκλος έκανε πρεμιέρα τον Μάιο με τον Nick Cannon να αναλαμβάνει χρέη παρουσιαστή, λόγω της νοσηλείας του.

This is kinda weird. Jamie Foxx was spotted today for the first time since suffering from a unknown medical emergency. He was randomly riding down the Chicago river on a boat waving at fans like he is on a parade float lol. This kinda reminds me of when Damar Hamlin was waving at… pic.twitter.com/Ga2o00hGM3