Λένε πως τα καλύτερα σενάρια τα γράφει η ίδια η ζωή και η διαδρομή της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιού Τζέιν Μπίρκιν που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών στο Παρίσι, δείχνει με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι τα λόγια αυτά ισχύουν σε πολλές περιπτώσεις.

Η ζωή της διάσημης τραγουδίστριας και ηθοποιού Τζέιν Μπίρκιν θα μπορούσε εύκολα να είναι σενάριο ταινίας. Ένα σενάριο ανατρεπτικό, συναρπαστικό, που θα τα είχε όλα. Δόξα, ένα μεγάλο έρωτα, επιτυχίες, μα και μεγάλες κόντρες. Θα είχε όμως και πικρά κεφάλαια με σημαντικές απώλειες που σημάδεψαν όλη τη ζωή της.

Η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός γεννήθηκε το 1946 στο Λονδίνο. Ήταν η δεύτερη κόρη του στρατιωτικού και ήρωα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Ντέιβιντ Μπίρκιν και της Τζούντι Κάμπελ που ήταν ηθοποιός και τραγουδίστρια. Όπως καταλάβατε από το βιογραφικό της μητέρας της, η Τζέιν Μπίρκιν είχε στο DNA της την ηθοποιία και τη μουσική και βάδισε στα χνάρια αυτά σε όλη τη ζωή της.

Το ξεκίνημα ως ηθοποιός και η σκηνή σκάνδαλο που την απογείωσε

Η Τζέιν Μπίρκιν μαγεύτηκε αρχικά από την ηθοποιία. Άρχισε την καριέρα της στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960 ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε μικρούς ρόλους στο Blowup του Μικελάντζελο Αντονιόνι (1966). Η γυμνή εμφάνιση που έκανε σε μια σκηνή προκάλεσε σκάνδαλο στην πατρίδα της και έκανε γνωστό το όνομά της παντού.

Ο γάμος με τον συνθέτη του Τζέιμς Μποντ και το τραγούδι

Λίγο μετά το 1966 και την ταινία Kaleidoscope του Τζακ Σμάιτ γνώρισε τον συνθέτη του Τζέιμ Μποντ (έγραψε τη μουσική σε 11 ταινίες της σειράς με τον θρυλικό Βρετανό πράκτορα), Τζον Μπάρι.

Εκείνος ήταν που την έπεισε να ασχοληθεί με το τραγούδι. Η Τζέιν Μπίρκιν τον ερωτεύτηκε και τον παντρεύτηκε σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Ο μεγάλος έρωτας και η μεγάλη, αλλά «απαγορευμένη» επιτυχία

Το 1967, μετά την αποτυχία του γάμου της με τον Τζον Μπάρι και τη γέννηση της κόρης της Κέιτ, ο σκηνοθέτης Πιερ Γκριμπλά την κάλεσε στη Γαλλία σε οντισιόν για τη νέα ταινία του Slogan λέγοντάς της ότι θα παίξει στο πλευρό του διάσημου τραγουδιστή και ηθοποιού, Σερζ Γκενσμπούργκ.

Τους δυο τους… χτύπησε ηλεκτρισμός όταν γνωρίστηκαν. Ερωτεύτηκαν παράφορα με την πρώτη ματιά. Το 1969 έκαναν το άλμπουμ Jane Birkin – Serge Gainsbourg και το τραγούδι τους «Je t’aime … moi non plus» έκανε το απόλυτο «μπαμ» και έγινε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο.

Το απίστευτο είναι ότι το τραγούδι αυτό λογοκρίθηκε όσο κανένα. Το «Je t’ aime», βλέπετε ήταν ένα τραγούδι που εξέφραζε το πνεύμα της σεξουαλικής επανάστασης της εποχής. Θεωρήθηκε ιδιαίτερα τολμηρό και μάλιστα το Βατικανό το καταδίκασε, όταν κυκλοφόρησε.

Το τραγούδι απαγορεύθηκε επίσης σε πολλές χώρες, ενώ μέχρι και το BBC δεν το έπαιξε. Παρόλ’ αυτά κατάφερε τη χρονιά εκείνη να γίνει Νο 1 ένα στα βρετανικά τσαρτ και αποτέλεσε την πρώτη ξενόγλωσση επιτυχία που είχε σκαρφαλώσει ως τότε εκεί.

Το είχε γράψει για την Μπριτζίτ Μπαρντό

Το ωραίο είναι ότι ο Σερζ Γκενσμπούργκ είχε γράψει το τραγούδι αυτό για ένα άλλο μεγάλο έρωτα της ζωής του, την διάσημη Γαλλίδα ηθοποιό, Μπριζίτ Μπαρντό.

Το 1971 γεννήθηκε η κόρη της Τζέιν Μπίρκιν και του Σερζ Γκενσμπούργκ, Σαρλότ Γκενσμπούρ, που έκανε κι αυτή καριέρα ως ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Τα 13… χρόνια φαγούρια

Με τον Σερζ Γκενσμπούρ έμειναν μαζί για 13 χρόνια, αλλά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 χώρισαν.

Αφού χώρισε από τον Γκενσμπούρ το 1980, η Jane Birkin συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός και τραγουδίστρια, εμφανιζόμενη σε διάφορες ανεξάρτητες ταινίες και ηχογράφησε πολλά σόλο άλμπουμ.

Το 1991, εμφανίστηκε στη μίνι σειρά Red Fox, και στην αμερικανική δραματική ταινία A Soldier’s Daughter Never Cries του Τζέιημς Άιβορι το 1998. Το 2016, πρωταγωνίστησε στην υποψήφια για το Όσκαρ ταινία μικρού μήκους La femme et le TGV, για την οποία είπε ότι θα ήταν η τελευταία της ταινία.

Από το 1980 έως το 1992 ήταν σύντροφος του Ζακ Ντουαγιόν, με τον οποίο το 1982 απέκτησε μια άλλη κόρη, τη Λου Ντουαγιόν, επίσης ηθοποιό.

Ο Σερζ Γκενσμπούρ και η Τζέιν Μπίρκιν, πάντως, συνέχισαν να συνεργάζονται στο τραγούδι. Μάλιστα της έγραψε το άλμπουμ της Baby Only in Babylone, που σημείωσε μεγάλη επιτυχία το 1983.

Η αγαπημένη Αγγλίδα της Γαλλίας

Η Jane Birkin λάτρεψε την Γαλλία και πολιτογραφήθηκε και πολίτης της χώρας. Μα και η χώρα την λάτρεψε και μάλιστα τα γαλλικά μέσα την είχαν χαρακτηρίσει «αγαπημένη Αγγλίδα της χώρας».

Της είχε απονεμηθεί η διάκριση του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας και στη Γαλλία του Διοικητή του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων.

Όμως αρνήθηκε την Λεγεώνα της Τιμής το 1989, πιστεύοντας ότι «μόνο οι ήρωες» πρέπει να λαμβάνουν αυτή την διάκριση.

Οι απώλειες που σημάδεψαν τη ζωή της

Τον Μάρτιο του 1991 η μοίρα τη χύπησε και μάλιστα δυο φορές μέσα σε λίγες μέρες. Η Τζέιν Μπίρκιν έχασε σε διάστημα λίγων ημερών τον Σερζ Γκενσμπούρ (πέθανε στις 2 Μαρτίου) και τον πατέρα της Ντέιβιντ Μπίρκιν (ο οποίος πέθανε στις 7 Μαρτίου σε ηλικία 77 ετών). Ο πατέρα της πέθανε μάλιστα την ημέρα της κηδείας του Σερζ Γκενσμπούρ.

Η αυτοκτονία της κόρης της

Μα το πιο μεγάλο χτύπημα της μοίρας δεν είχε έρθει ακόμα. Ήρθε 23 χρόνια μετά και ήταν τεράστιο.

Το 2013, η 46χρονη κόρη της από τον γάμο της με τον Τζον Μπάρι, η φωτογράφος Κέιτ Μπάρι αυτοκτόνησε, πέφτοντας από το παράθυρο του διαμερίσματός της στο Παρίσι.

Η απώλεια αυτή την συγκλόνισε. «Οταν πέθανε η Κέητ έμεινα ένα χρόνο σπίτι μου χωρίς να κινούμαι. Χωρίς να κινούμαι καθόλου» έχει δηλώσει η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Ορκίστηκε πως δεν θα ξανατραγουδήσει ποτέ

Στις αρχές Μαρτίου του 2017 όμως, έκανε μια σειρά συναυλιών στο Χονγκ Κονγκ. Άκουσε πολλά, αλλά υπερασπίστηκε την απόφασή της να ξανατραγουδήσει.

«Ουφ, δεν το είχα αποφασίσει. Απλά δεν είχα πια διάθεση για τίποτα επί χρόνια. Αλλά όταν μου πρότειναν να διαβάσω κείμενα του Σερζ Γκενσμπούρ, με τον Μισέλ Πικολί και τον Ερβέ Πιέρ, ξαναβρήκα τη γλύκα της ζωής. Είναι ευχάριστο να είσαι με φίλους. Και κατάλαβα τελικά ότι είναι πολύ καλό να δουλεύει κάποιος», δηλώνει η Μπίρκιν στο γαλλικό περιοδικό Paris Match.

«Τα τελευταία χρόνια δεν μπορούσα καν να μιλήσω, ή να τραγουδήσω. Τώρα ξαναβρήκα τη φωνή μου και τα λόγια μου βγαίνουν πιο εύκολα. Τώρα μπορώ να ομολογήσω, για παράδειγμα, ότι ήμουν τυχερή που είχα την κόρη μου Κέητ για 46 χρόνια», τόνισε η διάσημη ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Η μάχη με τη λευχαιμία

Τον Ιούνιο του 2011 η μοίρα την… θυμήθηκε ξανά. Αυτή τη φορά δεν την χτύπησε με κάποια απώλεια αγαπημένου της ανθρώπου. Το χτύπημα είχε να κάνει με την ίδια και την υγεία της. Διαγνώστηκε με λευχαιμία. Κόντεψε να πεθάνει, αλλά πάλεψε με νύχια και με δόντια και κέρδισε την πιο μεγάλη μάχη της ζωή της.

Η ίδια αντιμετώπισε με χιούμορ την μεγάλη περιπέτεια της υγείας της.

«Είχα την εντύπωση ότι ήμουν ένα πλυντήριο που έληξε η εγγύηση. Δεν ήθελα να μιλήσω για τα προβλήματα υγείας μου. Υπέφερα, παρά το γεγονός ότι τα παιδιά μου ήταν μαζί μου. Οταν όλα αυτά τελείωσαν, η μόνη μου παρηγοριά ήταν να βλέπω 3 ταινίες την ημέρα, να πηγαίνω στο θέατρο ώστε να παρακολουθώ τις ιστορίες των άλλων και όχι τη δική μου», είπε η ηθοποιός και τραγουδίστρια.

Η τσάντα που της έφτιαξε η Hermès και η δικαστική διαμάχη

Ο οίκος μόδας Hermès έφτιαξε μια τσάντα με το όνομά της και μάλιστα το μοντέλο αυτό έγραψε ιστορία και έκανε μυθικές πωλήσεις.

Το τρομερό είναι ότι η τσάντα αυτή… γεννήθηκε μέσα από μια τυχαία συνάντηση σε ενα αεροπλάνο.

Το 1983 η Τζέιν Μπίρκιν σε μια πτήση βρέθηκε να κάθεται δίπλα στον CEO της Hermès, Ζαν Λουί Ντιμά. Η ηθοποιός και τραγουδίστρια δεν ήξερε ποιος ήταν ο κύριος που καθότνα δίπλα της.

Η Τζέιν Μπίρκιν άρχισε να λέει ότι τα είχε πάρει… επειδή τα πράγματα που είχε στη τσάντα της έπεφταν συνεχώς έξω.

«Πρέπει να πάρεις μια τσάντα με τσέπες», της είπε ο κύριος που καθόταν δίπλα της.

«Την ημέρα που η Hermès θα βγάλει μια τσάντα με τσέπες, θα την αγοράσω», είπε και ο Ντιμά απάντησε: «Εγώ είμαι Hermès και θα βάλω τσέπες για σένα!».

Και έβγαλε και πούλησαν σαν τρελές.

Το 2015 όμως, η Τζέιν Μπίρκιν ήρθε σε ρήξη με την Hermès και την πήγε στα δικαστήρια. Ζήτησε από τον γαλλικό οίκο να αφαιρέσει από τις ιστορικές τσάντες το όνομά της, μετά από καταγγελίες της ΜΚΟ People for the Ethical Treatment of Animals ότι χρησιμοποιούνται βίαιες πρακτικές προκειμένου να αφαιρεθεί δέρμα κροκόδειλου για την κατασκευή τους.

Οι έρευνες που έκανε ο γαλλικός οίκος για το θέμα και οι δημόσιες καταδίκες που έκανε κατά μεμονωμένων περιστατικών για χρήση βίαιων πρακτικών, έκαναν τη Τζέιν Μπίρκιν, να τα βρει μαζί του.

Ακτιβίστρια

Υπήρξε ακτιβίστρια και πάντα μαχόταν δυναμικά για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Μάλιστα μετείχε σε πολλές πορείες κρατώντας και η ιδία πλακάτ διαμαρτυρίας.

Pop icon

Η Τζέιν Μπίρκιν στη διαδρομή της υπήρξε και pop icon, καθώς πάντα ξεχώριζε για το στυλ της και τις ανατρεπτικές εμφανίσεις της.

Έγινε editorial σε αναρίθμητα περιοδικά μόδας, ενώ πολλές εμφανίσεις της έγιναν θέμα συζήτησης. Κορυφαία ήταν η εμφάνιση που έκανε με ένα διαφανές φόρεμα στην πρεμιέρα της ταινίας «Slogan» το 1969.

Ηταν επίσης η πρώτη που λάνσαρε τα ψάθινα καλάθια τα οποία δεν αποχωριζόταν κυριολεκτικά ποτέ και τα οποία αργότερα αντέγραψαν ουκ ολίγοι οίκοι μόδας.

Τα προβλήματα υγείας

Τα τελευταία χρόνια είχε πολλά προβλήματα υγείας. Μάλιστα πρόσφατα είχε ακυρώσει συναυλίες λόγω των θεμάτων υγείας που αντιμετώπιζε.

«Ημουν πάντα αισιόδοξη και συνειδητοποιώ ότι χρειάζομαι ακόμα λίγο χρόνο για να μπορέσω να είμαι ξανά στη σκηνή μαζί σας», είπε σε μια δήλωσή τον περασμένο Μάιο.