Ο θάνατος του Matthew Perry εξακολουθεί να προκαλεί θλίψη και συγκίνηση, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που τον γνώριζαν, όπως η Jennifer Aniston, με την οποία συνεργαζόταν για χρόνια στα θρυλικά «Φιλαράκια».

Σχεδόν δύο μήνες μετά την τραγική απώλεια του Matthew Perry, η συμπρωταγωνίστρια του, Jennifer Aniston, μίλησε στο περιοδικό «Variety» για τον θάνατο του αγαπημένου της φίλου.

«Ήταν χαρούμενος. Ήταν υγιής. Είχε κόψει το κάπνισμα. Ξαναέβρισκε τη φόρμα του. Ήταν ευτυχισμένος, αυτό ξέρω μόνο. Εκείνο το πρωί είχαμε ανταλλάξει μηνύματα. Δεν πονούσε, δεν ζοριζόταν. Ήταν χαρούμενος», είπε συγκινημένη η Τζένιφερ Άνιστον για τον Μάθιου Πέρι.

Παράλληλα η ηθοποιός τόνισε ότι ο κόσμος ελπίζει να τον θυμάται «όπως θα ήθελε εκείνος», έναν άνθρωπο που έζησε καλά και βοήθησε και άλλους.

«Θέλω ο κόσμος να γνωρίζει ότι ήταν πραγματικά υγιής και προσπαθούσε να είναι υγιής. Προσπαθούσε τόσο σκληρά. Μου λείπει πολύ. Σε όλους μας λείπει. Φίλε, μας έκανε να ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια», πρόσθεσε στη συνέχεια η Τζένιφερ Άνιστον.

‘HE WAS HEALTHY’: Jennifer Aniston reveals she and Matthew Perry were texting the morning of his death. https://t.co/9bL785W08T pic.twitter.com/BbmfUeqV64