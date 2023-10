Η νέα σεζόν του Morning Show, της επιτυχημένης σειράς στην οποία πρωταγωνιστούν η Jennifer Aniston και η Reese Witherspoon, άρχισε να stream-αρει στο Apple TV και το τελευταίο επεισόδιο προκάλεσε… φρενίτιδα.

Χθες (11.10.2023) βγήκε στον «αέρα» του Apple TV το 6ο επεισόδιο του Morning Show και σε αυτό η Jennifer Aniston, Alex Levi στη σειρά, περνά μια νύχτα πάθους με τον Paul Marks (τον οποίο υποδύεται ο John Hamm). Και η ερωτική σκηνή τους προκάλεσε χαμό στο twitter (νυν X).

Στη σκηνή η Τζένιφερ Άνιστον είναι εντελώς γυμνή, με τους θαυμαστές της να την αποθεώνουν για το γυμνασμένο σώμα της. Όχι πως τα αποθεωτικά σχόλια για τον Τζον Χαμ πάνε… πίσω.

«Μετά το σημερινό επεισόδιο, κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το να βλέπω μια ρομαντική κωμωδία με την Jennifer Aniston και τον Jon Hamm δεν είναι επιθυμία, είναι ΑΝΑΓΚΗ» έγραψε κάποιος στα social media.

Ένας δεύτερος πρόσθεσε: «Θεέ μου! Η Τζένιφερ Άνιστον! Morning Show ευχαριστώ για αυτή τη σκηνή ανάμεσα στην Άλεξ και τον Πολ! Jen Ani είναι τόοοοσο καυτή!» έγραψε ένας άλλος.

jennifer aniston in the morning show being the hottest woman pic.twitter.com/vHEAe9oTmi

so you wake up with jennifer aniston naked on top of you so what pic.twitter.com/SZJSJMOZSk