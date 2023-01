O ηθοποιός, Jeremy Renner νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό του. Η τραγική είδηση έχει σοκάρει φίλους και θαυμαστές του, με την κατάστασή του να εξακολουθεί να είναι κρίσιμη.

Η επίσης ηθοποιός και συμπρωταγωνίστριά του Jeremy Renner στη σειρά του Disney Plus, «Hawkeye», Χέιλι Στάινφελντ ταράχτηκε από την είδηση και όπως είπε μέσα από ανάρτησή της, δεν μπόρεσε να κοιμηθεί ούτε λεπτό από τη στιγμή που έμαθε τι συνέβη στον φίλο της που βρίσκεται στο νοσοκομείο.

Σε δημοσίευσή της στο Twitter, αναφέρει: «Δεν έχουν περάσει ούτε 24 ώρες από τη νέα χρονιά. Jeremy, σε παρακαλώ γίνε καλά σύντομα! Να έχεις μια γρήγορη ανάρρωση. Είσαι ο αγαπημένος μου Avenger».

Προχώρησε έπειτα και σε δεύτερη ανάρτηση, με την ίδια και τον συμπρωταγωνιστή της, όπου έγραψε: «Δεν μπορώ να κοιμηθώ από τη στιγμή που έμαθα τα νέα για τον Jeremy Renner. Είμαι πραγματικά λυπημένη και φοβισμένη. Στον αγαπημένο μου παρτενέρ, τον αγαπημένο μας Avenger. Οι προσευχές μου μαζί σου και με την οικογένειά σου. Αλήθεια, προσεύχομαι να έχεις μια γρήγορη ανάρρωση. Σε χρειαζόμαστε».

I can’t sleep after hearing the news about Jeremy Renner. I’m legit sad & scared. To our partner in crime, our favorite Avenger💜🏹Prayers to you & your Family. Really praying for speedy recovery…C’mon Hawkeye! We need you!😢🫶🫶🫶 pic.twitter.com/0oAhoMAYwk