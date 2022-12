Τo Twitter έβγαλε «κόκκινη κάρτα» στον Kanye West. Η πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «κατέβασε» προσωρινά τον λογαριασμό του ράπερ μετά το ναζιστικό παραλήρημα του Κάνιε Γουέστ σε εκπομπή του ακροδεξιού αμερικανικού μέσου Infowars στην οποία ο Αμερικανός καλλιτέχνης αποθέωνε τους Ναζί και τον Αδόλφο Χίτλερ.

Ο Kanye West εμφανίστηκε χθες Πέμπτη (1.12.2022) στην εκπομπή του ακροδεξιού τηλεοπτικού παρουσιαστή, Άλεξ Τζόουνς, φορώντας μάσκα και εκεί είπε του «αρέσει» ο Αδόλφος Χίτλερ και ότι έκανε «καλά πράγματα», κάτι που ήταν ένα από τα… επιβαρυντικά στοιχεία που έκαναν το Twitter να του κλείσει προσωρινά τον λογαριασμό του στην πλατφόρμα.

Τι είπε ο Έλον Μασκ

Τον Οκτώβριο, ο ιδιοκτήτης του Twitter Έλον Μασκ, ο οποίος δηλώνει υπέρ της ελευθερίας του λόγου, είχε καλωσορίσει την επιστροφή στην πλατφόρμα του Kanye West.

Στο τελευταίο μήνυμά του στο Twitter χθες, Πέμπτη, το βράδυ, ο Μασκ έγραψε, «έκανα ό,τι μπορούσα. Παρόλα αυτά, παραβίασε και πάλι τον κανόνα μας εναντίον της υποκίνησης βίας. Ο λογαριασμός θα ανασταλεί», ως απάντηση στην εικόνα που αναρτήθηκε από τον Kanye.

Αργά χθες το Twitter διέγραψε επίσης ένα μήνυμα του ράπερ. Ο λογαριασμός του ανεστάλη μέσα σε διάστημα μιας ώρας, αφού ο Μασκ ανταποκρίθηκε σε ένα χρήστη του Twitter που έγραψε, «Έλον, κανόνισε τον, παρακαλώ».

«Βλέπω καλά πράγματα στον Χίτλερ. Δεν θα κάθομαι ν’ ακούω όταν μου λένε Εβραίοι δεν μπορείς να λες φωναχτά πως αυτός ο άνθρωπος έκανε καλά πράγματα. Τελείωσα μ’ αυτό. Μου αρέσει ο Χίτλερ», είπε ο Kanye West προκαλώντας την οργή όλων και φυσικά του Twitter που ανέστειλε προσωρινά τον λογαριασμό του.

Ο Αμερικανός ράπερ είπε ότι συμφωνεί με τη θεωρία που θέλει «τους Εβραίους» να «ελέγχουν» μέσα ενημέρωσης, τον τομέα των ειδήσεων και του πολιτισμού, ιδίως της μουσικής. Τα «εβραϊκά ΜΜΕ», είπε, «μας έχουν κάνει να νομίζουμε πως οι ναζί και ο Χίτλερ δεν πρόσφεραν τίποτα καλό στον κόσμο», επεσήμανε ο Kanye West.

Ο Kanye West έκανε και μια μίμηση του Ισραηλινού πολιτικού και πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και είπε «πρέπει να ελέγχουμε τα βιβλία της Ιστορίας, πρέπει να ελέγχουμε τις τράπεζες, πρέπει να σκοτώνουμε κόσμο». Εκεί έκανε παρέμβαση και ο Άλεξ Τζόουνς, ο οποίος είπε, ειρωνικά: «Οι περισσότεροι Εβραίοι είναι υπέροχοι άνθρωποι», είπε μεταξύ άλλων, «συμφωνώ πως υπάρχει εβραϊκή μαφία».

Σε κάποια άλλη στιγμή της εκπομπής, λίγο πριν από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ο West που το Twitter του έβαλε λουκέτο στον λογαριασμό του ακούγεται να λέει ξεκάθαρα: «Μου αρέσει ο Χίτλερ».

